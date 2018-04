VIDEO FOTO REGINA VICTORIA - sau povestea unei rochii albe

Regina Victoria a urcat pe tron la vârstă de numai 18 ani. Victoria a fost fiica Prințului Eduard, Duce de Kent și Strathearn. După ea, s-au creat tradiții și au numit o epocă înfloritoare a Marii Britanii.Epoca victoriană corespunde cu domnia Reginei Victoria și durează 64 de ani. Această perioadă de prosperitate a poporului britanic, a fost numită și Pax Britannica, deoarece a fost caracterizată de o lungă perioadă de pace și consolidare economică.Ei bine, primele rochii de mireasă albe au fost întâlnite în urmă cu 2000 de ani. Unii spun că au apărut în Grecia antică, unde albul simboliza bucuria, alții că ar fi apărut în Egiptul antic, unde femeile purtau mai multe rânduri de materiale simple, albe.La romani, rochiile de mireasă erau tot albe, ca un tribut adus lui Hymen (sau Hymeneus) zeul fertilității și căsătoriei, care iubea albul. Cu toate acestea, ele purtau pe cap cununi de flori sau voaluri violet, care puteau ajunge până în pământ.Miresele din Evul Mediu nu se bucurau atât de mult de ziua lor specială, aceasta fiind doar ziua când familia ei se reunește cu a soțului și creează o alianță. Mireasa reprezenta familia și statutul ei social. În această perioadă era important ca aspectul miresei să denote avuția familiei sale. În înalta societate, erau alese țesăturile albe deoarece albul era foarte greu de obținut, deci prețul unei astfel de pânze era greu de plătit.Așadar, miresele vremii, în special cele bogate, aveau rochii din cele mai scumpe materiale, brodate cu fire de aur sau argint și împodobite cu tot felul de pietre prețioase. Ele străluceau ”mai ceva ca soarele” datorită tuturor bijuteriilor cu care erau împachetate... pentru că în cele din urmă, cam asta reprezenta procesul de căsătorie: împachetarea unei fete tinere în tot ceea ce are mai bun familia și oferirea ei, ca dar, unei alte familii cu care se căuta pacea sau alianța.Se înțelege de ce acum suntem fericite când ne putem alege soții, nu?În secolele XV-XVI apare unul dintre primele documente oficiale care amintesc de rochia de mireasă albă. Aceasta aparținea Annei de Bretania la căsătoria sa cu regele Louis al XII-lea al Franței în 1499, la vârsta de 20 de ani, devenind pentru a doua oară regină a Franței.Margaret Tudor, fiica lui Henry al VII-lea, s-a căsătorit imbrăcată într-o rochie de damasc alb tivită cu roșu-stacojiu, considerată culoarea traditională a familiilor regale.O rochie albă de mireasă a avut și Maria I a Scoției, la nunta sa cu Francisc al II-lea al Franței, în 1559. Această mireasă a fost considerată una curajoasă, deoarece reginele Franței foloseau albul, prin tradiție, drept culoare de doliu. Cu toate acestea, Maria Stuart a dorit să transmită un mesaj, acela că ea se identifică cu ducatul de Guise. Toate acestea pe când avea doar 16 ani.În anul 1612 prințesa Elisabeta, fiica lui James I, a purtat o rochie argintie, brodată cu perle, fir de argint și pietre prețioase.Până spre sfârșitul secolului 18, Franța era simbolul modei și a stilului, datorită regelui Ludovic al-XIV-lea și a soției sale, Maria Antoaneta. Odată cu revoluția franceză, anul 1792 a adus schimbarea în societatea franceză și implicit în lumea modei.Acum moda londoneză era preferată. Hainele aveau un aspect simplu, fustele erau modeste, fără panglici, dantele, funde, iar părul era pieptănat în jos, si aranjat in bucle naturale.În urmă cu aproape 200 de ani, are loc o frumoasă poveste de dragoste între o regină și vărul său. Victoria și Albert, care se cunoșteau încă din copilărie, se reîntâlnesc la propunerea mamei ei. Tânăra Victoria experimentează astfel dragostea la prima vedere, ea fiind complet fermecată de sensibilitatea și șarmul lui Albert, iar el, impresiont de gingășia și încredere în sine a tinerei prințese. Nunta nu întârzie să apară, cei doi căsătorindu-se la 4 ani după prima revedere, pe 10 februarie 1840.La fel ca multe alte femei ale vremii, Victoria a încercat să se îmbrace pentru a face pe plac bărbaților din viața ei. Așa a făcut și pentru iubitul său Albert, cu care, mai târziu avea să se consulte în această privință. Se spune că Victoria nu alegea nici o rochie înainte să se consulte cu soțul său.Ea a dorit întotdeauna ca hainele să fie de fabricație britanică. Rochia purtată la nunta ei cu Albert în 1840 nu a făcut excepție.Victoria a ales că rochia sa de mireasă să fie albă pentru a scoate în evidență acea dantela care era în pericol de dispariție din cauza dantelei fabricate de mașinării. În epocă respectivă, culoarea roșie era populară printre mirese. Albul simboliza bogăția, și nu puritatea. Astfel, s-a născut o tradiție care nu a putut fi schimbată nici până în ziua de astăzi.După moartea prințului Albert de febră tifoidă în decembrie 1961, regina Victoria a intrat în doliu și a ales să poarte doar rochii negre sau închise la culoare, ca dovadă a faptului că nu a putut trece peste pierderea suferită. Ea a părăsit castelul Buckingham din centrul Londrei și s-a refugiat în castelul Windsor. A evitat apoi aparițiile publice și cu greu a mai pășit pe pământul Londonez. Voioșia reginei se stinsese o data cu iubitul sau Albert. Izolarea sa i-a adus numele de ”Văduva din Windsor”.Cât despre faimoasa rochie de mireasă, aceasta a fost recreeată în detaliu pentru Emily Blunt în rolul reginei Victoria din filmul ”The Young Victoria” (2009), film care a primit Premiul Oscar pntru cele mai bune costume.Totodată, rochia de mireasă e reginei poate fi găsită in muzeul de la Palatul Kensington din Londra, loc unde Victoria a și crescut alături de mama sa. Acolo, pe lânga rochiile sale și alte obiecte ce i-au aparținut, descoperi și emoționanta sa poveste pe măsură ce înaintezi pe coridoarele luminate.