​webPR Ghid TOP 10: a apărut topul celor mai bune restaurante, puburi, cafenele, cluburi, festivaluri și evenimente din România

Ghidul a fost tipărit într-un tiraj de 50.000 exemplare, are nu mai puțin de 200 de pagini și este distribuit gratuit în 18 orașe din întreaga țară: București, Cluj, Brașov, Timișoara, Sibiu, Iași, Târgu Mureș, Oradea, Galați, Pitești, Piatra Neamț, Baia Mare, Bacău, Brăila, Arad, Bistrița, Focșani și Roman.Untold se situează pe primul loc la categoria evenimentelor naționale, Electric Castle este pe al doilea, iar Neversea e pe locul al treilea. Pe locul 1 la restaurantele din București se află Caru' cu Bere, în Cluj-Napoca e Livada, iar la Brașov a fost desemnat Restaurantul Sergiana.În București, pe primul loc la categoria puburilor se află Hard Rock Café, la cluburi e primul Club Control, iar cel mai apreciat festival bucureștean este Summer Well. În Brașov, cel mai apreciat pub e Deane’s Irish Pub and Grill, iar cel mai îndrăgit festival de aici a fost ales Oktoberfest. Cea mai tare cafenea a sibienilor este Hug the Mug.Rezultatele integrale ale topului sunt disponibile și online, acolo unde poate fi consultată varianta digitală a acestui ghid, pe www.zilesinopti.ro/top10 Întreaga lună februarie a anului 2018 s-a putut vota deschis pe site-ul Zile și Nopți, fiecare doritor desemnând un top 3 cu preferințele personale la 6 categorii distincte: restaurante, puburi, cafenele, cluburi și festivaluri din oraș, dar și un top pentru cele mai bune evenimentele naționale. Rezultatele votului la care au participat peste 21 000 de persoane din toată țara au fost centralizate, iar prima ediție a Ghidului Top 10 Zile și Nopți se găsește acum în mall-uri, cafenele, restaurante, cinematografe și baruri.Zile și Nopți este o platformă de timp liber, de tip “city guide”, formată din revistă, site-ul www.zilesinopti.ro și aplicația mobilă care este disponibilă atât pentru sistemul de operare Android, cât și pentru iOS.Revista Zile și Nopți se distribuie gratuit în 18 orașe din România, într-un tiraj de peste 100.000 exemplare lunar, în 13 ediții locale: București, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara/Arad, Iași, Sibiu, Pitești, Oradea, Bacău/Piatra Neamț/Roman, Tg Mureș, Baia Mare, Galați/Brăila/Focșani, Bistrița. În revistă sunt prezentate articole originale şi recomandări de timp liber, articole, recenzii, cronici, informaţii oneste şi verificate de către redactorii fiecărei ediții în parte.Pe site-ul www.zilesinopti.ro se regăsesc știri, programe de cinema, concerte sau teatru, liste de restaurante, baruri, cluburi și cafenele.Pe lângă Zile și Nopți, City Guide Media SRL editează și revistele Sunete și Cinemap, iar din grup face parte și Asociația Culturală Fanzin, asociație care organizează mai multe festivaluri, printre care Dracula Film Festival și Brașov Jazz & Blues Festival.