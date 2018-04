VIDEO Reportaj Jocul de Petanque – pasiunea provensalilor care vrea să-i cucerească și pe români

Petanque 8 Foto: Hotnews

Petanque 7 Foto: Hotnews

“E un joc pe care îl poți juca la orice vârstă. Regulile sunt extrem de minimaliste. E «easy-going», știi? Te simți bine, e un liant social”, declară Ionuț Achivoaie, absolvent al Facultății de Geografie, actor, și unul dintre membrii fondatori ai clubului de Petanque din București.Regulile sunt simple, marchezi cu piciorul un cerc în nisip, arunci o bilă de referință, numită purcică sau “cochonnet”, iar fiecare jucător (dacă joci tete a tete) sau echipă (dublă sau triplă) are ca scop plasarea bilelor sale cât mai aproape și ale adversarului cât mai departe de purcica. Întotdeauna aruncă cel care are ultima bilă aruncată mai departe de “cochonnet”. La final, câștigă cine are cele mai multe bile lângă purcica.Cu toate acestea, Ionuț, care practică acest sport de șapte ani, spune că jocul “nu e cunoscut în România. Ar merita mai mult, dar nu e nimeni interesat să o facă. Cei care ne conduc nu sunt interesați ca oamenii cu ceva în cap să stea laolaltă, să se simtă bine și să se relaxeze, că poate gândesc, și dacă gândesc, se prind că ceva e în neregulă în sistemul în care trăim.”.Primul contact cu sportul l-a avut în Franța, unde Ionuț se afla pentru un doctorat. Locuia într-o cameră de bonă din zona Jardin du Luxembourg, care, era la momentul respectiv presărată cu spații amenajate pentru jocul de bile. Locul în care a locuit și l-a luat drept reper încă din copilărie, fiind locul de întâlnire al protagoniștilor celebrului roman scris de Alexandre Dumas, “Cei trei muschetari”.Însă când a aruncat prima bilă de Petanque era în Germania, unde, acest sport l-a ajutat parțial să se integreze în comunitatea nemțească.“Am stat fix un an în Germania. Unul dintre cele mai bune lucruri de acolo a fost acest joc de Petanque. După un an m-am întors și am început să joc aici. Așa, informal, în Icoanei, unde e un loc bun, probabil cel mai bun de până acum, și în Kiseleff”, spune Ionuț.Comunitatea jucătorilor din orașul german Bonn “este un mediu foarte cosmopolit, de la băieți din bancă, foști vânători, șefi de serviciu la Deutsche Telekom sau DHL, la tâmplari, barmani și copii de liceu – unul era scafandru”, precizează Ionuț.Conform Wikipedia, “Sportul Pétanque, mai intâi cantonat în regiunea de sud a Franței, a câștigat teren, datorită exploziei turismului, în regiunile din Nord, apoi progresiv în Europa și în toate țările lumii.”.Însă dacă locuiești în capitala României, vrei să joci într-o comunitate dedicată acestui sport, și cauți pe Google “Petanque București”, abia al șaptelea rezultat este dedicat paginii “Petanque Club București”, una dintre puținele comunități active ale jocului cu bile.“Am sunat la Federație și n-am găsit pe nimeni. Pagină de Facebook e făcută acum jumătate de an, primăvara sau vara trecută”, așa cum spune chiar unul dintre membrii fondatori, Ionuț Achivoaie.Pagina dedicată jocului de bile are 19 membri, iar printre ei se numără și Ionuț Achivoaie, Andru Nicoară, “căpitan al grupei de juniori”, Călin Furtunescu, Virgil Nicolăescu și Bogdan Boca – oameni din medii și domenii diferite aduși laolaltă de pasiunea pentru Petanque.“Eu vreau să-l dezvolt! Sunt deschis, le spun oamenilor despre ce e vorba dar nu mă apuc să-i caut și să le spun «Hai să joci!». Mi se pare că e un joc pe care îl poți juca la orice vârstă. E un liant social. Imaginează-ți 30 de oameni care vin să joace aceeași chestie și care sunt din domenii diferite - unul lucrează în bancă, unul e tâmplar”, spune Ionuț.Pe parcursul jocului din Grădina Icoanei, cel puțin 10 oameni s-au oprit pentru a observa acest “extraterestru” prezent, poate nu cât ar trebui, în parcurile bucureștene.Un copil a venit în fugă, strigând “Booowling” și a strâns bilele de pe jos, oferindu-i-le apoi lui Ionuț. O fată a interacționat, cerând mai multe detalii despre joc, și arătându-se curioasă de proveniența acestuia.“Oamenii se uită, arată pitoresc, și mai ales, ce nu știi, te atrage. Suntem atrași de mișcare, asta e unul dintre motivele pentru care mergi la cinematograf. În germană, la cinematograf se spune kino, care vine de la kinesis, grecescul pentru mișcare. Reacționăm diferit la stimuli diferiți”, precizează Ionuț.Conform unei postări de pe pagina Petanque Club București, “Andru Nicoară este căpitanul grupei de juniori Petanque club București și antrenor la grupa de inițiați.”.“Eu tot joc cu el din 2012-2013, și vara trecută s-a dus la mare. Jucau unii Petanque și Andru s-a dus țeavă la ei:«- Pot să joc și eu?-Păi nu că…-Dar eu joc cu tata, eu știu!-Hai mă să-ți explic!»Peste 10 minute îi bătea Andru și le explica el cum se dă și cum se face.”, spune Ionuț.Originea jocului se află în antichitate. Grecii le utilizau în gimnaziile lor ca exercițiu de forță. Romanii însă au făcut un joc și l-au introdus în Franța când au cucerit Galia. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, jocul a revenit la modă în Provence.Denumirea "pétanque" s-a născut în cursul unei partide disputate în localitatea La Ciotat (80km de Marsilia). Ped tanca a devenit pétanque (picioare alăturate).O altă legendă povestește că pentru a permite unui vechi prieten să joace fără să se deplaseze, un anume Ernest Pitiot a imaginat lansarea pied tanqué într-un cerc desenat la sol.În 1930 bilele de lemn au fost înlocuite cu bile metalice, dar abia în anul 1955 s-a ajuns la un model de bile turnate în oțel, care se folosesc și în ziua de azi.Un material excelent despre istoria si spiritul acestui joc il puteti citi in revista de literatura Orizont, autor Ioan T. Morar