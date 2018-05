VIDEO: Ce VIRALE ne-au rămas de la 1 mai muncitoresc?/ "De mă vezi, mamă, la știri- trag pe nas, să nu te miri"

Elicopter sau BMW, note de plata pe care sumele depășesc lungimea unui număr de telefon, bere și mici pe plajă sau șampanie de sute de euro în cluburile de fițe, droguri sau comă alcoolică- pe scurt, distracție în stil românesc.Minivacanța de 1 mai de anul acesta nu poate fi descrisă altfel decât “memorabiliă”. Dacă nu toți, măcar unii dintre petrecăreți nu vor uită prea curând experiențele trăite pe malul marii.Și acum că starea de euforie s-a dus, să facem o scurtă recapitulare!Până să ne lăudăm cu ce-am făcut la mare, începem cu ce-am făcut acasă. Nu putem pleca pe stomacul gol, asta-i clar.Așa că, înainte de străbate cei 227 de km până în Mamaia, facem repede un grătar. Cum cu ce? Cu mici. Unde? În roabă, aici în București.Ne îndreptăm cu pași repezi spre litoral să nu pierdem nimic. Ce-au făcut aici românii?Cum să străbați cele câteva sute de km până în Mamaia când ești milionar? Cu elicopterul.Da, ați auzit bine. E simplu, rapid și te costă câteva zeci de mii de euro. Dar ce mai contează banii, doar o dată pe an e 1 mai. Ideea îi aparține unui milionar, om de afaceri turc, stabilit în România.Bineînțeles, nu poți ateriza în față clublui fără camera de filmat, drept urmare televiziunile au fost nelipsite de la marele “eveniment”.Ne îndreptăm spre Vama Veche cu o idee la fel de bună, doar că puțin mai terestră sau chiar acvatică, putem spune. Un brăilean s-a dus în mare cu BMW-ul. În mare, nu la mare.Amețit de la aburii alcoolului sau de la ceva mai mult, s-a lăsat purtat de val, la propriu, direct în Marea Neagră.Motivul? Se pare că voia să-și facă o fotografie. Dar mașina ce căuta pe plajă? Și, mai cu seamă, ce căuta în apă? Rămâne un mister.Și că să fie completă distracția ar merge și o “liniuță”. Exact la asta s-a gândit o tânăra, care a fost filmată in timp ce trăgea pe nas ceva praf.O fi fost praf de zâne, praf de cretă, ea știe. Ce știm sigur, e că o cam caută DIICOT-ul. Restul poveștii rămâne sub semnul incertului.Încheiem lista aventurilor de 1 mai de anul acesta cu o lecție de patriotism. Cei mai “consumatori” dintre români și-au arătat dragostea de țară prin intermediul unui mesaj de-a dreptul emoționant:“Noi încă luptăm să ținem scorul sus. Adică, unde ne clasăm noi românii? Undeva pe locul 2 la cel mai înalt consum de alcool din Europa. Dar noi luptăm să fim acolo sus! Noi vrem să ținem cu țară!” , au transmis tinerii.Cum spunea Samuel Johnson "Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverență". Cuvintele nu-și mai au rostul așa că vă dăm întâlnire anul viitor tot la malul marii.Care este concluzia?