"Face parte din a fi uman": proiectul dedicat prezentării unor povești despre izolare socială

Ecranul prezintă un grup de clădiri de apartamente, unele goale, altele cu o persoană care apare la fereastră. Faci click pe un apartament și o poveste apare pe ecran. "Am petrecut doar două ore, rătăcind în jurul unui magazin Ikea, pentru că eram prea nervos să cer oamenilor să vină cu mine. Am mâncat doi hotdogi și n-am cumpărat nimic", așa sună una dintre povești, potrivit The Guardian. "Confesiunea este parte a The Loneliness Project, o platformă online dedicată prezentării unor povești despre izolare socială ale oamenilor din întreagă lume. Rezultatul este un fel de antidot digital" , a declarat Marissa Korda, designerul grafician din Toronto, care se află în spatele acestei inițiative."Facebook este un proiect al fericirii. Instagram este un proiect al frumuseții. Avem nevoie de tot mai multe proiecte care vorbesc despre cum viață inseamnă fericire, și este trist.”, mai spune Marissa.Korda, în vârstă de 26 de ani, a lansat proiectul în octombrie, făcând apel la toți cei care au ceva de spus. Mai mult de 1.400 de povești au venit curând din aproximativ 60 de tări din întreagă lume, de la Cuba la Siria și pană în Taiwan. Pentru cei care se confruntă cu singurătate cronică, site-ul oferă șansa de a găsi un ajutor.După câteva luni de citire a poveștilor, Korda a ajuns la o concluzie: este o diferență profundă între ceea ce oamenii speră să obtină în urmă interacțiunile lor sociale și realitatea. "Am transformat singurătatea în ceva despre care care ne este foarte greu să vorbim", a spus ea. "De asemenea, încerc să arăt că singurătatea este o parte normală din a fi om. "