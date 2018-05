Reportaj Caravana "Fii pregatit!" - "Fără să te gândești, ca și cum ai învăța o lecție, iar în momentul în care ești ascultat, nu stai să te gândești, toate vin din instinct

Curs prim ajutor 3 Foto: Hotnews

Curs prim ajutor 1 Foto: Hotnews

Curs prim ajutor 5 Foto: Hotnews

„Ca metodă de informare în ceea ce privește primul ajutor, există doar ce se poate găsi pe internet - diferite videoclipuri și tutoriale în care ți se explică ce poți să faci. E mai eficient să vii la un curs, cum e caravana “Fii pregătit!” - explicăm, demonstrăm cu manechinul, și la final mai facem o mică recapitulare să fim siguri că s-a înțeles”, declară Roxana, voluntar SMURD.Oamenii intră în caravană fie datorită copiilor, fie din curiozitate, fie din precauție, ori pur și simplu din dorința de a-și ajuta semenii și a fi pregătiți. Ei intră în caravană ca simplii cetățeni, însă ies în calitate de potențiali eroi.Cele 40 de locuri ale caravanei s-au ocupat rapid, în mare parte de către copii, alături de părinții ori bunicii care ii însoțeau. Toți cei din sala au fost trecuți în tabelul nominal. Conversațiile legate între participanți, în scurtul timp ce a precedat cursul, au fost întrerupte de vocea unuia dintre formatori. Cursul a început, iar toate privirile, unele curioase, altele sceptice, s-au îndreptat către cei care au făcut din salvarea vieților o meserie sau un hobby.Echipa caravanei, alcătuită din voluntari, paramedici și formatori ISU, a explicat tehnicile de acordare a primului ajutor cu precizia cu care un elev silitor povestește lecția de zi, de altfel, tot la fel cum acționează și în momentul unei intervenții: „fără să te gândești, ca și cum ai învăța o lecție, iar în momentul în care ești ascultat, nu stai să te gândești, toate vin din instinct”, după cum spune Alexandra Catanga, voluntar SMURD.Cursul de prim ajutor durează, în mod normal, o oră și jumătate, însă atunci când înveți sau predai modalități de a salva oameni, timpul trece fără a fi observat. Accentul cade pe livrarea informațiilor vitale și pe aplicarea lor pe manechinele de prim ajutor de către marea majoritate a celor care iau parte la curs. Formatorii caută să fie cât mai interactivi și încurajează chiar și participanții mai timizi să ia parte la demonstrația practică, aceasta având rolul foarte important de sintetizare a informațiilor.Conform Wikipedia, „adrenalina are funcția de a pregăti organismul pentru «teamă, fugă și luptă» și are efecte intense asupra circulației sanguine și a mușchilor.”. O manifestare concretă a hormonului se poate observa la fața locului oricărei intervenții medicale de urgență.„Poți să faci față multor situații în care simți că viața cuiva este amenințată, iar în momentul când vezi persoana respectivă și știi că poți să o ajuți, categoric adrenalina va începe să funcționeze în organism. Atunci te vei apuca fără să te gândești, ca și cum ai învăța o lecție dar în momentul în care ești ascultat, nu stai să te gândești, toate vin din instinct”, spune Alexandra.Este bine cunoscut faptul că adrenalina te determină să faci lucruri supraomenești, însă pentru unii, aceasta este un instrument utilizat în viața de zi cu zi. „Instinctul începe să funcționeze de la prima intervenție”, a mai adăugat ea.Când vine vorba de prim ajutor, locuitorii României sunt ignoranți. Potrivit unui articol Digi24 din 2015, la vremea respectivă 80% dintre români nu știau să acorde prim ajutor, iar aproximativ 70.000 de români mureau anual din cauza faptului că nu erau resuscitaţi la timp.„Există falsa impresie că prim-ajutorul e pentru cei care studiază medicina sau lucrează în domeniu. Dar până la urmă, oricui i se poate întâmpla. Sunt lucruri elementare pe care oamenii nu le știu pentru că sunt de părere că lor nu li se poate întâmpla nimic sau pur și simplu nu sunt interesați”, spune Alexandra.„Spre exemplu, am avut un caz cu o femeie care a leșinat în stația de autobuz. Erau o grămadă de persoane în jur. Eu verificam starea persoanei și rugasem pe cineva să sune la ambulanță. Mi-a spus că nu știe numărul de la urgențe!” relatează Roxana.O posibilă calamitate ne-ar pune în dificultate, după cum declară Alexandra - „ar fi haos, ar fi panică. Și probabil puțini sunt cei care ar putea gestiona asemenea situație. La fel ca și în cazul emoțiilor, puține sunt persoanele care le pot gestiona într-un mod constructiv”, mai spune Alexandra.Caravana a fost amplasată, pentru întâia oară în Municipiul Brăila, în parcarea din fața Sălii Polivalente „Danubius”, zonă frecventată mai ales de copii datorită parcului din vecinătate. Prin urmare, cei mai entuziaști și curioși dintre participanți au fost copiii. Cei mici au fost atrași de uniformele formatorilor ori de mărimea impresionantă a camionului roșu, transformat în unitate mobilă de pregătire pentru situații de urgență.„Copiii sunt foarte interactivi. Am observat asta cel mai bine la cursurile ținute în școli, erau și copii mici, de clasa a VI-a, și nu participau cei mari cât participau cei mici. Ei erau acolo, chiar dacă puteau sau nu să facă ceva, măcar încercau să învețe”, declară Alexandra.Scopul caravanei „Fii pregătit” este de a oferi populației cursuri de pregătire pentru acordarea de prim ajutor în situații de urgență și de a prezenta principalele dezastre naturale care pot afecta România – cutremure, inundații, incendii - utilizând echipamentele medicale și de prim ajutor.„În primul rând, informațiile sunt folositoare ție și familiei tale până la a salva oameni de pe stradă. E bine să fii informat, deoarece nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Iar dacă ești pregătit, nu vei fi pus în situația în care să nu poți face absolut nimic, în afară de a suna la salvare”, spune Alexandra.„Încercăm să le explicăm oamenilor ce să facă și fără echipament. Noi, fiind pe ambulanță, putem să ne ducem doi-trei și să lucrăm în echipă, dar atunci când trebuie să intervii singur, nu știi cum să procedezi. Le explicăm minimul, ceea ce este de bază, ceea ce trebuie să știe pentru a putea interveni”, spune Roxana Elena.După experiența caravanei, oamenii ar trebui să rămână măcar cu niște cunoștiințe minime.„Faptul că urmezi niște pași, te ajută. Adică dacă ai să găsești un om pe stradă, trecem de preconceptia că «e beat, asta e, să se ridice singur când se va trezi» pentru că există persoane care chiar suferă sau au o afecțiune în momentul respectiv, și atunci mergi și vezi dacă e conștient, dacă respiră. Pentru că în momentul în care suni la salvare, trebuie să știi un minim de informații pe care să i-l spui dispecerului”, adaugă Alexandra.Caravana „Fii pregătit” este un proiect al departamentului pentru situații de urgență operat de ISU, în al treilea an de activitate, care a fost susținut financiar și de fundația pentru SMURD, cu sprijinul fundației Vodafone România.În primii doi ani de activitate, mai mult de 200 de voluntari, paramedici și formatori ISU au participat activ la instruirea a peste 20.000 de persoane, în cadrul celor aproape 1.000 de sesiuni de instruire. Numărul total al beneficiarilor se ridică la peste 100.000 de persoane, care sunt acum informate și știu să reacționeze mai bine în fața unei situații de urgență.