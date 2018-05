Muzeul Antipa invită copiii la Festivalul Animalelor

Articol webPR

De 1 iunie, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” îi invită pe copii la Festivalul Animalelor! Între orele 10:00 și 19:00, curtea din spatele Muzeului va fi plină de zumzet și culoare. Expoziții de animale vii, ateliere distractive, de creație și imaginație, laboratoare de știință, animatori temerari, spectacole de teatru și muzică, tobogane, baloane și confetti - toate vor face deliciul unei adevărate petreceri în aer liber. Micuții vor avea ocazia să admire animale prietenoase, blânde, blănoase sau înaripate, vor înțelege rostul electricității, vor construi puzzle-uri cu animale 3D, iar toate acestea împreună cu multe alte surprize dezvăluite la momentul oportun îi vor ține alături de noi ziua întreagă!







10:00 – 19:00 - Expoziția de animale vii, organizată în colaborare cu Asociația Pajura

10:00 – 12:00 - „Profesorul trăsnit” - ateliere pentru copii oferite de Fun Science în colaborare cu Editura Corint Junior

11:00 – 17:00 - Ateliere Canon Creative Park

12:30 – 14:00 - Ateliere de creație cu imaginație Holy Molly

17:00 – 17:30 - Spectacolul medieval „Arlechino, Colombina și Truverii”, oferit de Opera Comică pentru Copii

10:00 - 19:00 - Detectivul Papion de la Questo îi așteaptă pe cei mici să se aventureze într-un adevărat treasure hunt la Muzeu!

Ziua este pusă sub egida Festivalului Animalelor, aduse la Muzeu de Asociația Pajura. Această expoziție este dedicată celor mai spectaculoase rase de păsări şi prezintă exemplare de găini de rasă, porumbei aparţinând diferitelor rase şi varietăţi coloristice, fazani, păuni, papagali şi iepuri din cele mai frumoase rase europene. Nu vor lipsi nici exemplare de hamsteri pitici și porcușori de Guineea! Dolofani sau mititei, blănoși sau împănați îi veți putea admira în căsuțele lor pe blânzii noștri prieteni necuvântători.De ziua copilului, surprizele se țin lanț! Vineri 1 iunie, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și Prima TV fac un cadou tuturor copiilor: intrare liberă la muzeu. Astfel, de ziua lor, copiii cu vârste de până la 18 ani vor avea acces gratuit în expoziția permanentă.Începând cu ora 10:00, un profesor genial, pasionat și cam trăsnit, le va povesti copiilor despre lumea fascinantă a electricității, stârnindu-le creativitatea și pofta de cunoaștere prin experimente științifice spectaculoase!De la ora 11:00, copiii cu vârste cuprinse între 4 și 13 ani sunt invitați să exploreze lumea Canon Creative Park și să creeze felicitări pentru ocazii deosebite, măști, rame personalizate, precum și o sumedenie de animale sălbatice! Micuții care au între 4 și 6 ani trebuie să fie însoțiți de părinți. Cu siguranță cei mici vor crea lucruri uimitoare, iar noi vom surprinde cele mai frumoase momente în fotografii, pe care le vor primi la final! Fiecare atelier are o durată de aproximativ 30 de minute iar participarea este gratuită.Copiii cu vârste cuprinse între 4 și 9 ani sunt așteptați de la ora 12:30 la atelierele de creație cu imaginație Holy Molly. Chiar dacă pleci la drum cu materiale puține, dar cu sclipici din abundență… cu Holy Molly poți face orice îți propui! Tot ce-ți trebuie e puțin entuziasm și un dram de încredere! Din ațe, lipici, sclipici, nisip și hârtie, precum și cu ajutorul crenguțelor și al frunzelor culese de prin grădini și parcuri, vom inventa cele mai năstrușnice creații care ne vor împodobi camerele și zilele.De la ora 17:00 sunteți invitați cu mic cu mare la un spectacol medieval oferit de actorii Operei Comice pentru Copii. Prin modul simplu și sincer în care este realizată, prin povestea interpretată, comedia „Arlechino, Colombina și Truverii” nu reprezintă doar un prilej de divertisment pentru public, ci și o întâlnire frumoasă cu muzica unui părinte al comediei muzicale.O misiune specială îi așteaptă pe vizitatori în aplicația Questo, Misiunea Moa a detectivului Papion: „Este o zi obișnuită pentru tine, celebrul pinguin detectiv Papion. Tocmai ai ajuns în safari la un vechi prieten și ați început să povestiți. Printre dezbateri despre încălzirea globală și despre importanța nucilor de cocos în alimentație, ți-a atras atenția o poveste anume. Prietenul tău ți-a spus despre Legenda lui Moa. Se spune că această pasăre sacră (ultima din specia ei) are puterea de a salva de la extincție tot regnul animal. O asemenea realizare ar arăta grozav în palmaresul tău. Așa că adună-ți o brigadă de exploratori și mergi pe urmele lui Moa.”Vă așteptăm, așadar, cu mic cu mare vineri, pe 1 iunie la marea petrecere, să sărbătorim împreună ziua copilului la Muzeu!Detalii: www.antipa.ro și pe pagina de Facebook a Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa": www.facebook.com/muzeulantipa