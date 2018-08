[P] Cele mai bune biciclete românești, acum la reducere!

Bicicleta poate fi privită din multe unghiuri. O poți folosi pentru agrement, adică pentru plimbări relaxante prin parc. O poți folosi pentru entertainment și în acest caz va fi vorba despre un mountain bike cu care să străbați cărări de munte nebătătorite. Sau te poți limita la aspectul său practic, de transport rapid și ecologic dintr-un loc în altul. În oricare dintre situațiile descrise mai sus te-ai afla, Pegas are cel puțin o soluție perfectă, care să îți satisfacă necesitățile.Pentru cei care se întreabă ce să aleagă: biciclete FatBike sau MTB , răspunsul vine tot de la ei. Depinde ce își doresc: o bicicletă de oraș robustă sau una cu care să poată aborda drumuri mai dificile?Bicicleta FatBike de la Pegas este ușoară, rezistentă și fiabilă, în ciuda aspectului său masiv, dat în special de anvelopele voluminoase. Cutezator EV este bicicleta perfectă atât pentru plimbarea prin oraș, cât și pentru off-road. Are cadru ușor din aluminiu, astfel încât vei simți că plutești atât pe asfalt, cât și pe piatră cubică. E un fatbike necomplicat, perfect pentru cei care țin la lucrurile simple, dar de calitate.Nevoia de adrenalină este satisfăcută perfect de o bicicletă MTB 27.5 inch . Drumuri Grele de la Pegas este un mountain bike ușor de recunoscut după linia clasică, dar și după componentele sale robuste, perfecte pentru drumeții pline de adrenalină. Drumuri Grele este cu siguranță o bicicletă cu personalitate pe care o vei îndrăgi de la primul pedalat. Experiența pe care ți-o oferă se va dovedi unică, pentru că Drumuri Grele nu este o simplă bicicletă de munte, este o bicicletă care se mulează perfect pe orice categorie de teren sau drum.Mai presus de orice atribut tehnic, este capabilă să extragă esențialul dintr-o călătorie fiind o bicicletă pentru drumuri cu dificultate ridicată, dar parcurse într-o manieră sigură.Din seria de biciclete românești produse de Pegas poți alege una special dedicată plimbărilor prin oraș. Cu cele din gama Strada te vei evidenția întotdeauna în mulțime. Acestea păstrează designul clasic al bicicletelor Pegas, însă vin într-o gamă de culori extrem de plăcute.Șaua e la fel cu cea pe care ți-o aminteșți de la bicicletele din copilărie: lungă, stil banană. Și coarnele robuste au rămas la fel, dar acum Strada are trei viteze, manetă schimbător de viteză, jante cu pereți dubli, e suplă și ușoară ca un fulg.Și pentru că nimeni nu zice nu atunci când vine vorba despre discounturi, Pegas lansează o campanie unde reducerile vor fi de-a dreptul uriașe. Joi, pe 23 august 2018, Pegas defilează cu reduceri generatoare de panică de până la 69%! Intră pe bicicletapegas.ro, citește toate descrierile și alege bicicleta care ți se potrivește!