Mai mulți cântăreti care susțin Coaliția pentru Familie, pe scena unui festival organizat de Primăria Bucuresti, in ajunul referendumului / Alte două trupe, Șuie Paparude si Trooper, și-au anuntat retragerea

Trupele Trooper și Șuie Paparude au anunțat pe paginile lor de Facebook că se retrag de la concertul ”Centenar Fest”. Membrii Trooper acuză că nu știau că evenimentul e organizat și de primăria Capitalei susținând că ei ”nu cântă la niciun concert din Bucuresti pe afisul caruia apar ARCUB si Primaria”.





Mulți dintre cei de pe pe afiș sunt susținători declarați ai demersului inițiat de Coaliția pentru Familie ca Tudor Sișu, Dragonu, ak47, Vlad Mirita sau Cedry2k.





Evenimentul ”Centenar Fest” este programat pe 29-30 septembrie, chiar inaintea referendumului.









”Deci: am fost contactati de oameni minunati care vor sa faca un concert frumos! Am discutat si ne-a fost spus ca nicio primarie nu este implicata in acest eveniment. ASTAZI a aparut afisul cu sigla arcub si primaria Bucuresti. Am hotarat sa NE RETRAGEM din acest eveniment. Trooper nu canta la niciun concert din Bucuresti pe afisul caruia apar arcub si primaria. Le cerem scuze celor care voiau sa ne vada, insa vom avea si alte ocazii.



Coiotu’ Stay Trooper!”





”Bună seara. Am luat hotărârea să nu mai participăm la Centenar Fest. Mulțumim.”, scrie Șuie Paparude pe pagina de Facebook fără a argumenta însă retragerea.





Trupe invitate:





Krypton

K-LU

raku

Nimeni Altuʼ

Cedry2k

Sisu Tudor

Dragonu AKA 47

Focul Viu

Cristi Minculescu cu Buna Seara Prieteni

Vlad Miriță

Gândul Mâței

Cargo







Zilele trecute, Dan Bittman a fost criticat în mediul online pentru discursul său laudativ la adresa primarului Sectorului 5, Daniel Florea, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la prima atestare documentară a Sectorului 5, eveniment pe care artistul l-a prezentat.

”Doamnelor şi domnilor, în aplauzele dumneavoastră, vreau să-l invit în scenă, pe domnul primar al Sectorului 5, domnul Daniel Florea! Dom’ primar, dar văd că... merge bine treaba aici, în Sectorul 5, nu ştiu... Extraordinar, toată lumea-i fericită“, şi-a început artistul discursul de prezentare.

„Suntem singurul Sector cu spor pozitiv din Bucureşti“, intervine primarul PSD Daniel Florea.

Să dea Dumnezeu să rămâneţi aşa (...). Văd că toată lumea e fericită, bucuroasă şi asta înseamnă că domnul primar face o treabă foarte bună. Felicitări!“, a mai spus Bittman, arată un reportaj video realizat de Recorder

”Uite, mă, adevărații asistați sociali ai României: oamenii celebri, plătiți din fonduri publice, să preamărească politicienii. E mândru! Hai, bravo, și io aș fi dacă mi-ar căda așa purcoi de bani doar ca să mănânc rahat pe o scenă”, arată o postare a activistei Zamfi Irina de pe pagina ei de Facebook , care este însoțită de capturi ale unei conversații dintre ea și artist pe pagina acestuia.

„Vai ce frummy aţi prezentat dumneavoastră evenimentul organizat de primăria Sectorului 5. Vi se pare că e minunat în sector? Vi se pare minunată sărăcia din Ferentari? Vai, dar oare câte pacheţele ar fi putut cumpăra primăria din banii pe care vi i-a dat dumneavoastră să ridicaţi un monument, aşa, din vorbe primarului? Să vă fie ruşine!“, i-a transmis activista pentru drepturile omului, Zamfi Irina.

Dan Bittman a răspuns printr-un comentariu pe Facebook, pe care l-a şters ulterior.

„Mi se pare că exageraţi şi că ar trebui să intraţi în pământ de ruşine atunci când, fără să mă cunoaşteţi, vă permiteţi să mă jigniţi atât pe mine cât şi pe toţi cei care au participat la eveniment. V-aţi obişnuit în România că toţi trebuie să trăim şi să gândim după placul unei majorităţi bolnave, ei bine, eu nu fac parte din majoritatea dvs. şi mă mândresc cu asta, puteţi să scuipaţi, să vă urâţi, să vă jigniţi între voi cât doriţi, menirea mea a fost şi va fi alta pe acest pământ şi sunt tare bucuros că nu fac parte din ea“, a fost replica artistului.

Potrivit Recorder, Primăria de Sector a cheltuit 3.258.216 lei (adică 700.000 de euro) pentru eveniment.