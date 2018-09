Sociologul Barbu Mateescu: După un an de Cluj - observațiile unui bucureștean

​​Cunosctul sociolog Barbu Bateescu împartășește pe blogul său Sociollogica experiența sa de bucureștean mutat din Capitală la Cluj punctând plusurile și minusurile unei astfel de alegeri. Sociologul avertizează din start că ”această postare este subiectivă, iar experiența ta va fi diferită de a mea măcar în unele privințe.”





Câteva extrase:







1. România la care visezi, europeană, prosperă, cu bun-simț și respect reciproc, unde se trăiește ca-n Vest și administrația e eficientă... există. La nord-vest de Carpați. Eu prefer Cluj-ul pentru că e sprințar și - atât conform cifrelor oficiale cât și în practică - un oraș în care tinerii au o pondere mare. Însă normalitatea menționată mai sus este întâlnită, din câte am descoperit, de bucureștenii care s-au mutat cam oriunde în țară dar în afara Vechiului Regat: Sibiu, Timișoara, Oradea etc.





2. Chiriile. "Sunt imense!" îți zic clujenii. E și o oarecare mândrie secretă aici. Chiriile reale nu-s așa mari precum cele din articolele de presă, dar nici așa mici precum cele ale prietenilor tăi clujeni care, în mod inevitabil, au relații bune cu proprietarul încă de acum 4-6 ani, când piața imobiliară arăta altfel.





3. Verde. Cluj are mai puține parcuri decât București-ul, raportat la suprafață și populație, însă este foarte verde, în special anumite cartiere fiind pline de copaci. Efectul asupra stării de spirit este foarte pozitiv.







4. Transportul în comun este eficient, rapid și de încredere. Nimic special dacă ai vizitat deja un oraș din Occident. De exemplu a avea panouri care să-ți arate câte minute mai sunt până la venirea următoarelor autobuze sau tramvaie, linie cu linie, e ceva normal și nu science-fiction.





5. Administrație. Bună, rapidă, eficientă, la standarde vestice, inclusiv la instituții ale statului (teoretic naționale) care au sucursale/filiale aici.