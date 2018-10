webPR OVERLORD (SUA, 2018), cel mai recent film al producătorului american J.J. Abrams, va fi proiectat în avanpremieră națională, în afara competiției, la Dracula Film Festival

este un horror grefat pe un film de război care se anunţă extrem de spectaculos, dat fiind faptul că este produs de J.J. Abrams, responsabilul de succesul serialului “Lost” şi de reinventarea în limbaj „milenial” al francizelor “Star Trek” şi “Star Wars”. Titlul, inspirat ales, are o dublă semnificaţie, una legată de contextul istoric (acţiunea se petrece în ajunul debarcării Aliaţilor în Normandia în WWII – „Operaţiunea Overlord”) şi a doua de subiect, fiind utilizat ca metaforă deoarece savanţii celui de-al Treilea Reich se poziţionează mai presus de Dumnezeu (”over Lord”), dând viaţă unor „soldaţi universali” monstruoşi care sunt creaţi în subteranele unei biserici fortificate din Franţa ocupată.In țara noastră, peliculaeste distribuită de, iar premiera este programată pentru ziua de 9 noiembrie 2018. Filmul închide ediția a VI-a Dracula Film Festival, fiind proiectat la Centrul Cultural Reduta, duminică, 21 octombrie.. Regizorul David Gordon Green propune un sequel direct la “Halloween”-ul original, al cărei acţiuni se desfăşoară după exact 40 de ani, cu Laurie Strode (personajul interpretat de Jamie Lee Curtis), ajunsă la vârsta de 57 de ani în pragul alcoolismului, mamă înstrăinată şi bunică... înarmată, încă traumatizată şi obsedată că aparent nemuritorul Michael Myers va evada din nou şi îi va ucide pe toţi membrii familiei sale. Se dovedeşte că are dreptate pentru că această întruchipare a răului pur apare din nou în Haddonfield... doar că, de această dată, Laurie este pregătită să devină din vânat vânător.În România peliculaeste distribuită de Ro Image 2000, iar premiera este programată pentru ziua de 19 octombrie 2018. Filmul deschide ediția a VI-a Dracula Film Festival, fiind proiectat la Centrul Cultural Reduta, miercuri, 17 octombrie.. La baza comediei de aventuri horror “Goosebumps 2: Halloween bântuit” stă brand-ul creat de scriitorul R.L. Stine, un „Stephen King al literaturii pentru copii”, a doua cea mai profitabilă franciză literară din istorie după „Harry Potter”. Cifra doi din titlu este înşelătoare (în sensul bun) căci nu este un sequel tipic la filmul cu Jack Black, având o poveste de sine stătătoare, cu o distribuţie diferită (Madison Iseman – „Jumanji: Welcome to the Jungle”, Jeremy Ray Taylor – „It”) şi cu o echipă de realizatori total schimbată. Se conservă totuşi câteva legături firave pentru că a venit rândul altor copii să reitereze accidental experienţa eliberării în viaţa reală a personajelor ameninţătoare din cărţile ţinute sub cheie de către Stine, de această dată extrase din volumul “Haunted Halloween”. Revine astfel în centrul atenţiei Slappy the Dummy, păpuşa ventrilocă din subseria “Night of the Living Dummy”, care îi poate transforma pe cei mici în giganţi şi animalele în monştri, în cazul de faţă preocupat de implementarea planului unei Apocalipse de Halloween, alături de o brigadă formată din creaturile favorite ale scriitorului: pumpkinhead, vârcolaci, călugăriţa uriaşă, vampiri, Omul Invizibil, etc.În România peliculaeste distribuită de, iar premiera este programată pentru ziua de 2 noiembrie 2018. Filmul va fi proiectat la Dracula Film Festival, la Centrul Cultural Reduta, sâmbătă, 20 octombrie.. După ce a leşinat în timpul unei petreceri în apartamentul fostei sale prietene, Sam (Anders Danielsen Lie, actorul norvegian remarcat în “Oslo, August 31st” al lui Joachim Trier) se trezeşte dimineaţa... absolut singur într-o lume transformată radical. Străzile Parisului au fost invadate de zombies, imobilul este devastat iar urmele de sânge omniprezente. Pentru a supravieţui, este silit să revină în apartament, să se baricadeze în clădire şi să se gospodărească... absolut singur. Pentru că starea mentală a lui Sam începe să se deterioreze în solitudinea prelungită, iar tipul de personaj colectiv (zombies) îl reprezintă metaforic în faţa introvertitului pe „Celălalt”, cel care tânjeşte să îl asimileze până la aneantizare individuală prin intermediul contactului social. Va ajunge Sam să se lase absorbit complet de celălalt sau totuşi... nu este absolut singur?În România, peliculaeste distribuită de Odeon Cineplex, iar premiera este programată pentru ziua de 19 octombrie 2018. Filmul va fi proiectat la Dracula Film Festival, la Centrul Cultural Reduta, joi, 18 octombrie.Cea de-a șasea ediție a festivalului dedicat filmelor fantasy și de groază va avea loc între 17 și 21 octombrie 2018 la Brașov.Dracula Film Festival este un proiect al Asociației Culturale Fanzin, realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și cofinațat de Consiliul Județean Brașov.Programul integral și descrierea evenimentelor Dracula Film Festival vor fi disponibile curând pe www.draculafilm.ro