INTERVIU VIDEO Traficul din București, prin ochii unei femei pilot de raliu. Cristiana Oprea: ”Permisul auto se obține mult prea ușor... Mă întâlnesc cu șoferi șmecheri atât în trafic, cât și în social-media”

Să mergi cu o mașină condusă de un pilot de raliu nu este un lucru pe care îl trăiești în fiecare zi. Alături de Cristiana Oprea am testat, într-un trafic aglomerat, cum conduce un șofer obișnuit cu viteza, dar disciplinat de regulile unor competiții. ”Femeile nu sunt încurajate să conducă bine”, ne-a spus Cristiana. Chiar și ea, un pilot de curse cu performanțe, nu a scăpat de glumele pe seama ”blondei de la volan”. Într-o zi ploioasă de toamnă, am aflat ce experiențe a avut în timpul raliurilor, cum își îngrijește mașina de curse și ce experiențe trăiește, zilnic, în trafic.”Cred că este abuzat claxonul și este foarte greu să îți păstrezi răbdarea în trafic. Eu, de cele mai multe ori ascult muzică ori știrile la radio. Mereu mă întâlnesc cu șoferi șmecheri, atât în trafic cât și în social-media”, spune Cristiana Oprea. În opinia ei, este un mit faptul că femeia nu e bună la volan. ” Sunt femei care se descurcă mult mai bine decât mulți bărbați” - crede pilotul de raliu, care are și o sugestie pentru șoferite: cursurile defensive, care le ajută să devină șoferi mai buni.În opinia Cristianei Oprea, permisul auto se obține mult prea ușor. ”Eu aș introduce proba de noapte și poligonul. Tinerii șoferi, fără experiență, au acces mult prea repede la orice tip de mașină, mult prea puternică” - crede Cristiana Oprea.Cristiana Oprea a renunțat la arhitectură pentru a-și urma visul la volan, devenind una dintre cele mai active femei - pilot de raliu din România.