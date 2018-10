webPR Peste 80 de reprezentații de muzică, dans, magie, acrobații, teatru la Jazz in the Street, duminică, la Cluj

Printre invitații speciali se află renumitul busker internațional Lewis Floyd Henry, multi-premiatul chitarist AG Weinberger, iluzionistul Cristian Gog, dar și trupele We Singing Colors, The Amsterdams, Cats in the Rain.Un proiect special la Jazz in the Street e Bazooka & Family.(George Siia) este liderul și tobarul trupei Moonlight Breakfast. În vara aceasta, el a fost provocat de echipa Jazz in the Street să facă un proiect alături de fratele lui, Florin, basistul trupelor Jazu și Breeze. Ei s-au distrat și au acceptat provocarea, însă au mai adăugat un component trupei, anume pe Filip, băiatul lui Florin. Cei trei repetă de zor și vor cânta piesele trupei Vulfpeck.Jazz in the Street are loc duminică, 14 octombrie, pe Bulevardul Eroilor și pe Strada Bolyai din Cluj-Napoca între orele 16:00-22:00. Accesul este liber.„Noi, la Fapte, ne-am dorit foarte mult să vedem artă pe străzi. Să vedem cât mai mulți oameni care se bucură de ea. Și de aceea, de mai bine de doi ani, încurajăm artiștii și publicul să participe, iar pe autorități să susțină demersul. Acest eveniment este doar o mostră din cum ar putea fi străzile clujene din centru, de la venirea primăverii și până la apropierea iernii”, spune Alin Vaida, fondatorul Jazz in the Street.Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați buskeri din lume,, va cânta de trei ori pe Bulevardul Eroilor. Reprezentațiile lui au ajuns virale pe YouTube, iar artistul are un stil unic care atrage publicul ca un magnet.considerat de către critici „Mr. Blues al României” și de către legendarul B.B. King „un chitarist carismatic de cea mai înaltă clasă” e de asemenea invitat al evenimentului și va cânta în stradă. AG Weinberger este singurul artist de blues şi jazz din România selectat pentru nominalizare la 7 categorii la Premiile Grammy, decorat în 2011 cu Ordinul Cultural în grad de Cavaler.Tobarul trupei Moonlight Breakfast,, vine cu un proiect împreună cu fratele și nepotul lui. Pe agenda Jazz in the Street se mai află cunoscutul mentalist și iluzionist, acrobatulși trupeleAccesul la Jazz in the Street este liber, iar reprezentațiile au loc de la ora 16:00 și până la ora 22:00 în mai multe puncte de pe Bulevardul Eroilor și pe Strada Bolyai, în fața magazinului Play.La Jazz in the Street vom mai avea ocazia să urmărim peformance-urile grupurilor și artiștilor 809dao, Adrian Strâmtu, Adriana Berezovski, Andreea Secrieriu și Radu Leu, Art Therapy Clown, Aud Band, Blue Velvet, Dósa Noémi & Pethő Csaba duo, Diana Săveanu & Iulian Matei, Free 2 Flow, FUNK YOU!, Infusion, Iulian Mureșan, Jazz Graffiti, Julien Daillère, Lira/Fanfara Militară, Magic Puppet, Majorete - Deja Vu, Marionete 3 în 1, Matei Crețiu Codreanu, Mistah White, Nice Guy Mike, Pukima, Sense, SiriuS, Statui vivante - Create Act Enjoy, Street Portraits, The Glass Fish.Prima ediție Jazz in the Street a avut loc în 23 aprilie 2016 și a reprezentat un real succes. De atunci, echipa Fapte a mai organizat câteva zeci de astfel de evenimente de o zi, două zile sau de doar câteva ore, iar anul trecut proiectul s-a desfășurat timp de câteva săptămâni, pe tot parcursul verii și al toamnei. În 2017 peste 17.000 de persoane au participat la reprezentațiile în stradă.Jazz in the Street își propune să susțină și să promoveze tinerele talente din rândul performerilor stradali și să resemnifice spațiului public clujean, precum și înțelegerea comunității locale asupra rolului și a înțelesului artelor, prin crearea de întâlniri neobișnuite între artiști, locuri și public.Jazz in the Street este un proiect Fapte, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și susținut de Raiffeisen Bank, Staropramen și Mega Image.Detalii și programul complet îl găsiți pe www.jazzinthestreet.ro.