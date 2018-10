webPR Little Dracula, Vladutz și Dracula Digital, competițiile de scurtmetraj din cadrul Dracula Film Festival 2018

Pentru competiția de scurtmetraj internațional, filmele selectate sunt:Trei adolescenți pleacă într-o barcă de la petrecerea lor de absolvire. A doua zi, pierduți pe mare, fără mâncare și fără adăpost nu pot spera decât la un miracol pentru a fi salvați.Xose nu s-a adaptat la viața sa de familie. Captiv într-un vortex de furie și distrugere are toate ocaziile pentru a regreta alegerile făcute.George, un țăran bătrân și uitat de lume constată că vespasiana lui din fundul curții îl poate teleporta în cele mai exotice locuri. Poate vizita Tokyo și Everestul, dar se poate oare oare abține de la gesturi necugetate?Un pelerin rătăcit ajunge la o casă aflată pe marginea unei prăpăstii. Un bătrân misterios îl primește înăuntru.Planurile de vacanță ale unei familii sunt date peste cap când descoperă un gândac gigantic în piscină.Undeva într-un deșert, într-o zonă izolată, aflată sub controlul armatei trăiesc numeroase creaturi extraterestre.Pe drumul de întoarcere de la cinema doi frați găsesc un cadavru în pădure. Era cineva cunoscut. Și începe să miște. Incidentul le va schimba viețile pentru totdeauna.Aflată în căutarea unui pacient muribund care-a dispărut din morga spitalului o doctoriță întrerupe un experiment ilegal.O adolescentă se trezește într-o casă de păpuși. Și constată, terorizată că un ochi gigantic se golbează la ea printr-o fereastră. Pe alt geam un nas gigantic o amușină. În jurul căsuței s-au strâns toți cei 7 pitici.La biserică o miresucă își pune rochia. Cavalerul de onoare și preotul, aflați pe drum constată că orașul s-a umplut de zombie. Trebuie să pună mâna pe arme și să o salveze pe miresucă.O văduvă îndurerată se luptă cu acceptarea morții soțului. gesturile ei disperate vor duce la consecințe extrem de nefaste.Ce-ai faci când vezi o femeie frumoasă plângând la o petrecere? O întrebi dacă este OK? O urmărești în secret, să înțelegi ce i s-a întâmplat? Cât de departe ai merge după ea?Angelica și Mihai rămân fără benzină undeva, la dracu-în-praznic. Satul aparent abandonat din apropiere pare părăsit, dar în birt este ceva lume. Și ceva pare-a prinde viață în jurul celor doi. Ar fi trebuit să-și asculte instinctul și să nu ceară ajutorul localnicilor dubioși.Un bărbat fără cap aranjează cu grijă decorul: o masă întinsă, la care nu există participanți. Pentru ca totul să fie perfect bărbatul fără cap are nevoie de un cap. Repede, până la prima noapte cu lună plină.În parcul național Slender Valley lucrurile o iau razna. Pădurarii Sherman și Lewis trebuie să rezolve disparițiile numeroase și să rămână în viață, în timp ce printre copaci ceva letal pândește flămând.Viețile a doi frați adolescenți se complică supranatural după ce înceracă să invoce un spirit.Destinele a trei personaje se intersectează într-un motel, în noaptea de după un jaf.Oameni și case, oameni și păduri, oameni și sufletele lor, oamnei și visele lor.Un tăietor de lemne dintr-un sat izolat de zăpadă în creierii munților încearcă să-și îndrepte greșelile, însă uneori sângele vărsat se poate curăța numai cu propriul sânge.Într-o seară, un bătrân comandă 12 coroane funerare de la o casă de pompe funebre. Oare e un ucigaş? Proprietarii casei decid să investigheze…Toate aceste filme vor rula la Cinemateca Patria, în perioada 18-19 octombrie, cu intrarea gratuită. Selecția filmelor din categoria de scurtmetraj a fost realizată de Cristian Mărculescu, critic de film.Jurizarea filmelor va fi făcută prin votul publiciului.Dracula Digital are scopul de a promova educaţia cinematografică în rândul tinerilor, de a le oferi tinerilor din toată ţara șansa de a se apropia de lumea filmului şi de a descoperi şi cultiva noi talente în cinematografia din România. Acest atelier se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 29 ani, din toată ţara, pasionaţi de film și fotografie.Pe site-ul www.draculadigital.ro s-au înscris 24 de echipe, dintre care 6 au fost selecționate pentru finala de la Brașov. Echipele selecționate trebuie să realizeze un film de scurtmetraj, de maxim 3 minute, filmat la Brașov, în perioada festivalului. Premiul oferit echipei câștigătoare este în valoare de 500 euro.Juriul Dracula Digital este format din: Ioan Big - președintele juriului (jurnalist, scriitor, analist Pop Culture); Gabriel T. Bălănescu (fotograf, antropolog); Mihaela Alexandru (actriță).Programul integral și descrierea evenimentelor Dracula Film Festival sunt disponibile pe www.draculafilm.ro FB: www.facebook.com/DraculaFilmFestival