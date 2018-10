webPR Ediția aniversară Astra Film Festival 2018 a început – mii de oameni în public și invitați din întreaga lume sărbătoresc 25 de ani de film documentar la Sibiu

Astra Film Festival a inaugurat ediția din 2018 cu premiera oficială a celui mai recent film al regizorului Dumitru Budrala, Transalpina – Drumul Regilor, în Sala Thalia și Sala Aula Magna. Gala de deschidere a avut loc în Sala Thalia, în prezența invitaților speciali români și străini sosiți la Sibiu, a membrilor juriului, precum și a unei audiențe care a umplut sala.Proiecția a fost precedată de marcarea momentului aniversar Astra Film Festival 25.“Cred cu tărie că lucrurile importante se petrec în taină și mai puțin în lumina reflectoarelor”, a mărturisit pe scenă Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival, în cuvântul său de deschidere. „La 25 de ani de la începuturi, încă mă mir uneori de ceea ce s-a realizat în urma muncii pe care am depus-o împreună cu colegii mei atâția ani.Bilanțul este greu de făcut, mai ales fiindcă se face prin cuvinte și cifre seci, în timp ce multe lucruri de suflet rămân nespuse. Mă uit în urmă și văd 25 de ani de tinerețe fără bătrânețe, 25 de ani de filme despre realități profunde, despre lume și viață – filme care ne-au îmbogățit viața și ne-au schimbat și pe noi. Dupa 25 de ani de cinema documentar, cinematografia realității arată bine în România.Tot mai mulți tineri, dar și regizori consacrați, încearcă să comunice prin acest limbaj, să spună poveștile din lumea care ne înconjoară, folosindu-se de modelul filmelor care au rulat pe ecranele Astra Film Festival.”“Într-un an de dublă aniversare, Centenar și 25 de ani de Festival, putem spune că atât România cât și Astra Film Festival au trecut prin etape, încercări și greutăți de tot felul, dar au ajuns la un nivel de la care nu mai este cale de întors.Din punctul nostru de vedere, am demonstrat că la Sibiu nu există politică, ci autorități competente și instituții profesioniste, care creează, susțin și dezvoltă evenimente de amploarea și profunzimea Festivalului Internațional Astra Film,” a declarat Ciprian Ștefan, director general al CNM Astra, principal partener al AFF.Prezent la Gala de deschidere, Jan Achtereekte, co-fondator și președinte al Fundației NetSib, organizație care continuă colaborarea dintre Sibiu și orașul Deventer din Olanda începută încă din anii 1990, a subliniat și el valoarea aniversară a ediției: “Suntem mândri să ne aflăm aici.Colaborarea noastră cu Astra Film Festival a fost un rollercoaster emoțional. Am realizat enorm împreună, ne-am inspirat continuu unii pe ceilalți. Dar cel mai important lucru a fost legătura sufletească stabilită. Astra Film este cu mult mai mult decât un Festival, este un spațiu care aduce oamenii împreună spre a se cunoaște mai bine, este locul unde se deschid mereu noi orizonturi.” Fundația Deventer-Roemenie, cum s-a numit organizația până în 2006, a sprijinit Astra Film Festival încă din 1998, fiind unul dintre primii susținători ai Festivalului, atât pe plan național cât și internațional.Prezentă pentru prima dată la Astra Film Festival, Ally Derks, fondator și director timp de 30 de ani al Festivalului Internațional de Film Documentar Amsterdam (IDFA), primul festival internațional dedicat genului, a felicitat AFF la aniversarea a 25 de ani. “Sunt fericită să fac parte din juriul Astra Film Festival 2018, care a aliniat un program impresionant. M-am simțit bine din prima clipă și îmi pot imagina ușor ospitalitatea cu care v-ați întâmpinat invitații și publicul de-a lungul anilor.Dar cel mai impresionant este modul în care atrageți, an de an, zeci de mii de copii la Astra Film, să urmăreasca documentare și să deprindă tainele realizării filmelor de non-ficțiune. Este vital pentru menținerea unui dialog deschis, pentru construirea unor punți între puncte de vedere - politice și sociale - opuse." 