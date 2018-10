webPR Superproducția Disney On Ice ajunge în premieră în România cu spectacolul Reach For The Stars! Vedetele Regatului Disney vor străluci pe gheață la București!

Disney On Ice - Reach For The Stars

Producția Disney On Ice - Reach For The Stars este un spectacol de familie antrenant care combină poveștile de suflet ale celor mai îndrăgiți eroi ai lumii Disney cu talentul patinatorilor de talie mondială, coregrafia plină de energie, costumele spectaculoase, luminile strălucitoare și scenografia uimitoare, pentru a crea o experiență de neuitat, care îi va face pe spectatori să cânte, să danseze și să ovaționeze. Publicul de toate vârstele va fi încântat de poveștile Disney prezentate într-o manieră unică, alături de cele mai cunoscute personaje din Regatul Disney – Anna, Elsa și Olaf, Frumoasa și Bestia, Ariel, Rapunzel și mulți alții."Ceea ce este cu adevărat emoționant în faptul că aducem personaje precum Anna și Elsa pe gheață este mesajul lor puternic, care inspiră. Publicul rezonează cu faptul că cele două surori descoperă adevăratul sens al iubirii," spune producătoarea Nicole Feld. "În calitate de părinți, ne străduim să găsim exemple pentru copiii noștri, modele care să îi încurajeze să își găsească forța interioară și să aibă încredere în ei înșiși".Prin talentul artiștilor din distribuție și poveștile încântătoare adunate într-un singur spectacol, Disney On Ice va inspira cu siguranță publicul să-și urmeze visurile și să încerce să ajungă la stele.Reprezentațiile spectacolului Disney On Ice – Reach For The Stars vor avea loc după cum urmează: miercuri (6 februarie) ora 19:00; joi (7 februarie) ora 19:00; vineri (8 februarie) ora 19:00; sâmbătă (9 februarie) ora 11:00 și ora 15:00; duminică (10 februarie) ora 11:00.Biletele sunt disponibile online pe www.eventim.ro și în rețeaua magazinelor partenere (Germanos, Vodafone, Orange, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Humanitas, librăriile Cărturești și Diverta) la prețuri începând cu 78 de lei. Pentru a sărbători sosirea în premieră în România a spectacolului Disney On Ice, este disponibil un număr limitat de bilete cu reducere de 15% la categoriile de preț 1, 2 și 3 la premiera spectacolului de miercuri, 6 februarie.Mai multe informații despre spectacol și program pe www.disneyonice.ro . Urmăriți-ne și pe Facebook @DisneyOnIceRomania