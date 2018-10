„Vidar the vampire” a câștigat Dracula Trophy, premiul pentru cel mai bun film de lungmetraj, în cadrul festivalului internațional de film fantastic, Dracula Film Festival, ediția 2018.

Articol webPR

Dracula Trophy 2018 și premiul în valoare de 1.000 euro a revenit lungmetrajului norvegian „Vidar the vampire”, regizat de Thomas Aske Berg.Originalitatea lui “Vidar the Vampire” rezidă în combinarea umorului absurd de realist cu specificul suprarealist al tipului de personaj făcut celebru de... Dracula, Prinţul Întunericului. Filmul norvegian este o comedie cu elemente horror şi acide accente satirice la adresa bigotismului creştin.Juriul a fost format din Mikko Aromaa , președintele juriului (Finlanda, Directorul festivalului Night Visions), Oana Giurgiu (România, regizor, producător, Directorul festivalului Lună Plină) și Caius Dobrescu (poet, eseist și romancier, profesor universitar la Facultatea de Filologie a Universității din București).Juriul a decis că unul dintre cele șase lungmetraje selectate în compețiția din acest an iese în evidență prin originalitate și modul de execuție.Motivația juriului: “Rezultatul este unul curajos. Folosind resursele limitate într-un mod extrem de creativ, Vidar The Vampire reușeste să abordeze o temă, pe care am văzut-o filmată nenumărate ori, dar într-o notă nouă, proaspătă, cu mai multe substraturi. Rezultatul final este șocant, emoționant și comic în același timp.” Mikko Aromaa , președintele juriului.Sergio Stivaletti, invitatul special al festivalului, prezent la Braşov pentru proiecţia filmelor „Masca de Ceară / M.D.C. - Maschera di cera” (Italia, 1997) și „Rabbia furiosa: Er Canaro (Italia, 2018) ”, a primit trofeul onorific Count Dracula.Sergio Stivaletti (n. Roma, Italia, 15 martie 1957) este un “effettista”, creator de efecte speciale italian, regizor și scenarist. De peste 30 de ani a creat personaje, creaturi și monștri pentru cinema, televiziune și teatru, colaborând cu câțiva dintre cei mai mari regizori italieni precum Dario Argento, Roberto Benigni sau Gabriele Salvatores.Trofeul „Vladutz” pentru cel mai bun scurtmetraj românesc a fost acordat filmului „Cel mai bun client” (România, 2017), în regia lui Serghei Chiviriga. Premiul s-a acordat prin votul publicului.Trofeul „Little Dracula”, pentru cel mai bun scurtmetraj internaţional a plecat în Repubica Moldova, fiind acordat producţiei „Billion / Miliardar” (Moldova), în regia lui Evghenii Dudceac. Premiul s-a acordat prin votul publicului.Trofeul „Dracula Digital” şi premiul în valoare de 500 de euro acordat amatorilor care realizează filme cu telefonul mobil, a fost câştigat de scurtmetrajul „Draw my life”, realizat de Viorel Fărcaș, Matyas Sebastian și Sidor Alexandru din Beclean, Bistrița Năsăud. Cuvintele cheie ale competiţiei din acest an fiind „ceas”, „desen” şi „familie”. Juriul Dracula Digital a fost format din Ioan Big , președintele juriului (jurnalist, scriitor, analist Pop Culture), Gabriel T. Bălănescu (fotograf, antropolog) și Mihaela Alexandru (actriță).Seara de Gală Dracula Film Festival s-a încheiat cu proiecția, în avanpremieră națională, a filmului produs de J.J. Abrams, OVERLORD (SUA, 2018)Titlul filmului are o dublă semnificaţie, una legată de contextul istoric (acţiunea se petrece în ajunul debarcării Aliaţilor în Normandia în al Doilea Război Mondial – „Operaţiunea Overlord”) şi a doua de subiect, fiind utilizat ca metaforă deoarece savanţii celui de-al Treilea Reich se poziţionează mai presus de Dumnezeu (”over Lord”), dând viaţă unor „soldaţi universali” monstruoşi care sunt creaţi în subteranele unei biserici fortificate din Franţa ocupată.În țara noastră, pelicula OVERLORD este distribuită de Ro Image 2000, iar premiera este programată pentru ziua de 9 noiembrie 2018.