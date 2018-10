webPR  A doua ediție a turneului Classic Unlimited leagă 10 spații neconvenționale din 9 orașe din țară

„În fiecare an încep prin a-mi alege ceva ce îmi doresc mult să studiez și în jurul acestei opere construiesc repertoriul. Anul acesta, mi-am dorit să aprofundez Sonata nr. 7 de Prokofiev. E o lucrare relativ complicată și abstractă, pe care am echilibrat-o mai apoi cu restul bucăților din concert. Nu lipsește Intermezzo de Brahms, piesa cu care am deschis concertele Classic Unlimited de anul trecut și, bineînțeles, o piesă de Enescu, un compozitor prezent mereu în repertoriile mele’’, a spus pianistul Bogdan Vaida.

. Accesul la concertele din cadrul turneului Classic Unlimited este gratuit, dar din cauza locurilor limitate participanții trebuie să-și rezerve locul pe site-ul www.classicunlimited.ro



Classic Unlimited a debutat în 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorința de a o face mai accesibilă publicului larg. Doi ani mai târziu, odată cu implicarea Asociației Fapte, proiectul a ajuns în România. „Mi-am dorit să fac un concert într-un spațiu lejer și prietenos, în care lumea să nu se simtă complexată, un loc care să nu oblige la o anumită ținută și care să nu impună prețuri mari la bilete”, a explicat Bogdan Vaida, care în ultimii trei ani a susținut peste 50 de concerte respectând aceste principii.



Născut în Cluj-Napoca, pianistul Bogdan Vaida (37 ani) a absolvit Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj, iar mai apoi și-a continuat studiile la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, sub îndrumarea profesoarei Ninuca Oșanu Pop. În 2002, a plecat cu o bursă Erasmus la „Musikhochschule” în Freiburg (Germania), unde s-a și stabilit ulterior. Pianistul a susținut numeroase concerte în mai multe țări din Europa, în prezent fiind solistul turneului Klassik Mittendrin, proiect care a debutat în octombrie 2015 în Germania și care a inspirat Classic Unlimited.







Turneul Classic Unlimited este finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile ( www.instaredebine.ro ). Proiectul este realizat cu sprijinul Staropramen și Yamaha. Fondată la Cluj în 2012, Asociația Fapte organizează evenimente culturale cu impact în comunitate. Fidelă crezului său că „oamenii și orașele pot fi ce doresc să fie, iar evenimentele le pot da energii nebănuite’’, asociația promovează muzica și arta, sprijină artiștii, imaginează noi folosiri ale spațiului public și dezvoltă spiritul civic al comunității. Proiectul-fanion al Fapte este festivalul Jazz in the Park, iar din această toamnă, asociația a deschis la Cluj și un loc de întâlnire pentru cei care le împărtășesc ideile: barul Vorbe.