webPR Fanii Transformers pot deveni eroi alături de Bumblebee la Museum of Senses din AFI Cotroceni

Camera lui Bumblebee la Museum of Senses

​Începând cu data de 15 octombrie și până pe 10 decembrie, fanii Transformers din București vor avea ocazia să viziteze unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale seriei: robotul Bumblebee. Acesta va fi prezent chiar în Camera lui Ames, din cadrul muzeului Museum of Senses, pentru toți pasionații de distracție, acțiune și mister marca Transformers.







Camera lui Ames, într-o interpretare inedită și jucăușă sub egida brandului Transformers, reușește să introducă universul autoboților în cel al simțurilor și al trăirilor senzoriale de mare intensitate. Cu ajutorul Museum of Senses de la AFI Cotroceni, al cărui scop principal rămane trezirea la joacă a imaginației prin stimularea tuturor simțurilor, camera se remarcă prin efectul optic pe care îl crează. Designul special conceput al acesteia sfidează percepția vizitatorilor asupra realității si îi proiectează astfel în povestea extraordinară a lui Bumblebee.







Începând cu luna decembrie, fanii seriei vor putea să întâlnească personajul și pe marile ecrane, cu ocazia premierei celui de-al șaselea film din seria Transformers. Acesta îi este dedicat de această dată în exclusivitate autobotului hazliu, urmărindu-i povestea și totodată, prietenia ieșită din comun cu tânăra Charlie.









Mai mult decât atât, admiratorii lui Bumblebee pot participa și în cadrul campaniei naționale Transformers, pentru a câștiga zeci de premii instant și unul dintre cele 10 premii mari: o consolă PlayStation 4 însoțită de jocul Transformers. Campania desfășurată de Hasbro România în perioada 15 octombrie – 10 decembrie, le oferă clienților care achiziționează jucării Transformers ocazia să înscrie codul unic al produselor marcate cu sticker pe www.eroitransformers.ro





„Suntem încântați să îl găzduim pe Bumblebee, robotul cel mai energic și plin de haz din seria Transformers, într-una din camerele muzeului ca parte a campaniei desfășurate de Hasbro. Museum of Senses a fost creat special pentru pasionații de povești, cei aflați în căutarea unor noi interpretări a ceea ce considerăm de comun acord că este real. De fapt, realitatea și-o construiește fiecare dintre noi, iar în universul Transformers, realitatea lui Bumblebee este plină de muzică, dans și prieteni faini care îți sar în ajutor. Ne bucurăm că am putut contribui la conturarea sa și sperăm ca vizitatorii exponatelor să trăiască cu toate cele șase simțuri, și nu numai, experiența camerei lui Bumblebee alături de noi.” spun reprezentanții Museum of Senses.