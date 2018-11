webPR Disney On Ice sărbătorește aniversarea lui Mickey de 90 ani în România!

Mickey Mouse sosește la București în luna noiembrie pentru a sărbători premiera spectacolului Disney On Ice – Reach For The Stars în România și a marca aniversarea a 90 de ani de la apariția sa. Îndrăgitul personaj Disney urmează să ia parte la o petrecere specială Disney On Ice în cadrul șirului de activități ce se desfășoară peste tot în lume cu ocazia aniversării.





Fanii îi pot ura "La mulți ani" lui Mickey Mouse și pot intra astfel în competiție. Un fan norocos va avea oportunitatea să participe la această petrecere și să cunoască un invitat special din spectacol. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de Facebook Disney On Ice România @DisneyOnIceRomania





Unicul Mickey Mouse aduce împreună generațiile și le amintește oamenilor de toate vârstele de beneficiile râsului, ale optimismului și speranței. Cu farmecul lui universal și abilitatea de a se conecta emoțional cu oameni de pretutindeni, nici un alt personaj nu ocupă un loc similar în inima și mintea fanilor.





Disney On Ice – Reach For The Stars îi prezintă pe Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald și Goofy în calitate de gazde ale unui spectacol captivant cu unii dintre cei mai buni artiști din toată lumea. Momentele de aventură din Regatul de Gheață, Mica Sirenă, Rapunzel și Frumoasa și Bestia sunt prezentate alături de cele mai amuzante personaje Disney care își etalează talentele unice pentru Mickey și prietenii lui. Toți membrii familiei vor fi fascinați de reprezentațiile spectaculoase și de poveștile clasice Disney, puse în scenă într-o manieră nouă și impresionantă.





Disney On Ice – Reach For The Stars ajunge pentru prima dată în România la Romexpo – Pavilionul Central, între 6 și 10 Februarie 2019 și este organizat de Amphitrion.







Mai multe informații despre spectacol și program: http://www.disneyonice.ro.