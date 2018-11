webPR: Momente magice la București alături de Mickey Mouse, gazda spectacolului Disney On Ice - Reach For The Stars!

​Cu ocazia aniversării a 90 de ani și a premierei spectacolului Disney On Ice în România, Mickey Mouse a sosit la București și a sărbătorit alături de fanii lui. Împreună cu Minnie Mouse, Donald Duck și Goofy, Mickey Mouse este gazda Disney On Ice - Reach For The Stars și pregătește scena pentru un spectacol plin de vedete Disney ce va avea loc în România la Romexpo, Pavilionul Central.





În cadrul conferinței de presă, vicepreședintele Feld Entertainment, Steven Armstrong a prezentat ce înseamnă producția unui spectacol de o asemenea amploare înaintea premierei Disney On Ice la București din februarie 2019.





’’Disney On Ice - Reach For The Stars este un adevărat show al recordurilor: 200 de costume, 60 de patinatori de talie mondială și peste 300 de lumini, mai mult de 180 de obiecte de recuzită și zeci de personaje Disney din patru povești fantastice – acestea sunt doar câteva dintre cifrele unui spectacol magic.’’





În aplauzele celor prezenți, Mickey și-a făcut intrarea și a dansat pe celebrul Mickey Mouse Club March, i-a salutat pe toți cei prezenți și a făcut poze alături de fanii lui de toate vârstele. Copiii i-au oferit lui Mickey o felicitare cu ocazia aniversării lui de 90 de ani.





Pentru prima dată în București, vor fi prezentate momente de aventură pe gheață din Mica Sirenă, Regatul de Gheață, Rapunzel și Frumoasa și Bestia, alături de cele mai amuzante personaje Disney care își vor etala talentele unice pentru Mickey Mouse și gașca lui. Familiile de toate vârstele vor fi încântate de reprezentațiile captivante și de poveștile Disney, puse în scenă într-o manieră nouă și spectaculoasă, pe gheață. Disney On Ice - Reach For The Stars va avea loc în perioada 6-10 februarie 2019, la Romexpo, Pavilionul Central.





Mai multe informații despre spectacol și program: www.disneyonice.ro

