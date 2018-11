VIDEO Film: ”Nicăier unde să te ascunzi”. Cum arată medicina de război într-o țară ca Africa de Sud

Câți medici români au văzut de aproape cum se face medicina de război? Neurochirurgul Dan Șuiaga este unul dintre ei. Cu ocazia proiecției documentarului „Nicăieri unde să te ascunzi” de joi, 29 noiembrie, ora 19:00, de la Artera | art + medicine (str. Vasile Lascăr, nr. 63), dr. Dan Șuiaga va povesti cum arată medicina de război într-o țară ca Africa de Sud, ce înseamnă să ai grijă de o personalitate precum fostul premier al Israelului, Ariel Sharon, după ce acesta a suferit un atac cerebral şi cum se raportează pacienții din Europa de Est, față de cei din Vest, la ultimele luni din viețile lor.







Documentarul „Nicăieri unde să te ascunzi”, în regia lui Zaradasht Ahmed, face parte din selecția Kinedok powered by One World Romania, iar dialogul ulterior proiecției este moderat de Andra Dumitru, coordonator de programe și realizator radio, alături de Cristina Bobe, artist vizual și fondator al spațiului Artera | art + medicine.







După ce Americanii au părăsit Iraq-ul în 2011, un asistent medical numit Nori Sharif a fost rugat să raporteze despre starea țării sale, furnizând acces unic în una din cele mai periculoase și inaccesibile zone din lume – „triunghiul morții”, în centrul Iraq-ului. Lucrând în spitalul local din Jalawla, a filmat victimele războiului pe parcursul a cinci ani. Imaginile șocante arată familii sfâșiate, mutilate și distruse de violența din Irak, iar în fiecare zi sosesc tot mai multe, deoarece conflictele continuă și viața este perturbată de atacurile repetate. Adesea nici măcar nu este clar cine sunt adversarii. Odată cu sporirea amenințării, când armata irakiană se retrage în 2013 din cauza grupurilor militante, populația fuge - însoțită de majoritatea personalului spitalicesc. Sharif este unul din puținii rămași.







Nowhere to hide Foto: Hotnews

Când Statul Islamic avansează în Jalawla în 2014 și în cele din urmă preia orașul, Sharif continuă să filmeze. Apoi și el trebuie să fugă, pentru a-și păstra familia și pe sine, în siguranță Neurochirurgul Dan Șuiaga şi-a început cariera într-un spital din Africa de Sud, unde, ca urmare a conflictele rasiale, avea de tratat „foarte multă traumă – traumă totală”.





După un periplu care l-a purtat din Africa de Sud, în Israel, unde prezența ca pacient a fostului premier Ariel Sharon, impunea ca şi medicina să fie facută sub pază 24 de ore din 24, dr. Șuiaga a făcut trecerea la Elveția, o țară în care tot ce se întâmplă este liniar şi unde poți şti ce vei face peste zece, două zeci sau treizeci de ani. În prezent, lucrează în România, unde încearcă să profeseze după principiile deprinse peste hotare.







Biografie Regizor: Zaradasht Ahmed este un regizor, fotograf, norvegiano-kurd, născut și crescut în nordul Iraqului. Printre proiectele sale de succes se numără „Road to Diyarbakir”, „Fata Morgana” și „Nowhere to Hide”. Zaradasht are multi ani de experiență în lumea filmului documentar lucrând în Orientul Mijlociu, Nordul Africii și în multe regiuni din Asia.







Trailer: