VIDEO-INTERVIU The Motans: ”Să trăiești în Republica Moldova e o adevărată aventură/Artiștii de peste Prut vin în România pentru că aici e o piață muzicală mai dezvoltată. Nu au nimic în plus, doar e ceva diferit!”

Denis, omul care a pus pe picioare proiectul de succes The Motans, a dezvăluit - într-un interviu pentru Hotnews, care este partea sensibilă a sufletului lui. Își scrie singur versurile, iar muzica sa transmite multe stări. În mai puțin de trei ani, el a reușit să cucerească youtube-ul și foarte mulți fani din România. ”Să trăiești în Republica Moldova este o aventură, în fiecare zi e ceva nou. Din păcate, e o luptă în fiecare zi pentru mulți oameni, e foarte greu. Pensiile sunt foarte mici, salariile sunt foarte mici, nu înțeleg uneori cum e posibil să supraviețuiești în unele circumstanțe. Acolo, mâncarea este mai ieftină, mai sănătoasă și mai gustoasă, iar oamenii sunt mai atenți la detalii”.Denis a explicat de ce mulți artiști de peste Prut vin în România și au succes. ”În Republica Moldova, piața muzicală nu e dezvoltată. Acolo bugetele sunt mai mici, iar posibilitățile sunt reduse. In Moldova, artiștii nu pot să trăiască din ceea ce fac. Uitați-vă la tot valul de artiști care vin din Moldova: au mai multe nuanțe în minor. În România, e mai multă lumină în muzică, cu nuanțe și culori deschise. Noi am venit cu contrastul. Artiștii din România nu au cu nimic în minus față de cei din Republica Moldova, e doar ceva diferit”.Dacă nu ar fi venit la București, probabil că ar fi ales o altă țară - cel mai probabil Spania ori Marea Britanie. ​ Deși e decis să nu se restabilească în Republica Moldova, Denis recunoaște că sunt multe lucruri de acasa care îi lipsesc, în special familia. Își dorește să ajungă acasă de sărbători și păstrează în minte imaginea Crăciunului din copilărie. ”Să fii părinte înseamnă să fii magician, de sărbători este o energie!””Au fost multe note de plată în viața mea, nu contează care a fost cea mai mare, contează cel mai mult faptul că nu regret că le-am plătit. Toate au avut un bonus: o experiență mică, un prieten adunat în urma unei greutăți!” .