VIDEO INTERVIU Ana Ularu: Hollywood-ul nu a fost visul meu/Ca nație, suntem extrem de adaptabili, dar putem fi și teribil de alunecoși

A jucat alături de nume mari ale Hollywood-ului ca Tom Hanks, Bradley Cooper sau Keanu Reeves, dar Ana Ularu considera că cele mai frumoase cadouri ale sorții sunt întâlnirea cu Ștefan Iordache și rolul Lolita. Cu modestie și o sinceritate debordantă, actrița Ana Ularu a povestit, într-un interviu pentru HotNews, cum ajunge un actor sa joace in filmele de la Hollywood, cât e talent și cât e hazard să primești un rol de succes și cum se comportă marile vedete cu cei mai tineri. Totodată, Ana Ularu a făcut și câteva recomandări de filme și seriale care merită văzute.”Nu am avut niciodată orgoliul sau trufia de a zice: asta e al meu, asta mi se cuvine. Nu mi se cuvine nimic! Am învățat foarte multe lucruri de la Ștefan Iordache. I-am luat inclusiv superstițiile” - spune Ana Ularu, care recunoaște că îi place enorm să își testeze imaginația. ”Am același tip de entuziasm pe care îl au MasterChefii atunci când gătesc”.Ana Ularu consideră că avantajul generației actuale de actori este că acum sunt deschise granițele, lucru de care nu au beneficiat actorii din generația de aur a României. ”Actori ca Irina Petrescu, Victor Rebenciuc sau Ștefan Iordache ar fi meritat Hollywood-ul întru totul. Din păcate pentru Hollywood, ei au avut neșansa de a trăi într-un sistem ermetic și înfiorător.”Referindu-se la mirajul pe care îl are Cetatea filmului, Ana Ularu a spus că ”de acolo vine o lumină și o deschidere către lume”. Ea a explicat că în perioadele negre ale omenirii, Hollywoodul a dat întotdeauna speranță. ”Este ceva extrem de corupt și pervers, pentru că dă cu poleială...dar e și ceva foarte frumos”Ana Ularu a făcut câteva dezvăluiri din timpul filmărilor cu Keanu Reeves și Tom Hanks, pe care îi descrie ca ”niște oameni extrem de abordabili, și de calmi și de blânzi. Longevitatea în meseria asta este dată de autoconservare, de respectul pe care îl ai față de meseria și față de colegii tăi””E reconfortant să discuți cu Keanu Reeves, timp de cinci ore, despre un personaj literar. Știu că sună a intelectualism obosit, dar eu sunt un om cu imaginație și îmi place să vorbesc despre chestia asta. Iar Tom Hannks este cunoscut pentru cât de prietenos și normal este.”