​VIDEO Cum arată Moș Crăciun pentru un copil: ia bani de la bancă, nu intârzie niciodată și se iubește cu Crăciunița

Mos Crăciun din ziua de astăzi pare un pic diferit de cel din vremurile trecute. Copiii cred despre el că este punctual, merge la coafor, se antrenează la sală și cumpără cadourile cu banii de la bancă. În plus, Moșul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Crăciunița.Ce mai cred copiii despre Moș:”Moș Crăciun este un tip cu burtă. Asta îl ajută să țină cadourile””În mod sigur, Moșul se iubește cu Crăciunița, așa cum fac mami și tati când se pupă și se îmbrățișează””Moșul ar trebui să își facă o coafură tip creastă, pentru că ar avea mai mult farmec. În plus, și barba ar trebui să și-o aranjeze la coafor”.Aceste dezvăluiri au fost făcute de copiii de la Atelierul de muzică ”Picii lu' Soreasca”. Într-un interviu pentru Hotnews.ro, artista Alina Sorescu a vorbit și despre felul în care timiditatea se poate trata prin muzica. ”Muzica îl poate ajuta foarte mult pe un copil să scape de inhibiții, să capete curaj și să treacă peste emoții. În plus, îi dă încredere în el iar acest lucru îl va ajuta, indiferent de meseria pe care o va alege atunci când va crește mare”