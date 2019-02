webPR: O nouă reprezentație adăugată în weekend în urma cererii publicului pentru cel mai așteptat spectacol Disney în România: Disney On Ice - Reach For The Stars!

Olaf - Disney on Ice

​Datorită numărului foarte mare de cereri de bilete, organizatorii evenimentului au decis programarea unui nou spectacol sâmbătă, 9 Februarie, ora 19:00. Cele 8 reprezentații ale spectacolului Disney On Ice – Reach For The Stars vor avea loc în perioada 6 - 10 februarie 2019, la Romexpo, Pavilionul Central.







Între 1 și 8 Februarie, clienții Vodafone prepaid și postpaid pot cumpăra bilete cu 15% reducere la categoriile de locuri 1, 2 și 3 la reprezentațiile Disney On Ice – Reach For The Stars din datele de 7, 8, 9 și 10 februarie. Oferta este disponibilă în magazinele Vodafone începând din 1 Februarie.











Disney On Ice – Reach For The Stars este un spectacol fenomen care îmbină cele mai îndrăgite povești și personaje Disney cu talentul patinatorilor de talie mondială, costumele spectaculoase, coregrafia plină de energie, luminile strălucitoare și scenografia uimitoare pentru a crea o experiență de neuitat.













PROGRAM DISNEY ON ICE – REACH FOR THE STARS:





Cele opt spectacole Disney On Ice – Reach For The Stars vor avea loc la Romexpo – Pavilionul Central, între 6 și 10 februarie, după cum urmează: miercuri (6 februarie) ora 19:00; joi (7 februarie) ora 19:00; vineri (8 februarie) ora 19:00; sâmbătă (9 februarie) ora 11:00, ora 15:00 și ora 19:00; duminică (10 februarie) ora 11:00 și ora 15:00.













Biletele sunt disponibile online pe www.eventim.ro și în rețeaua magazinelor partenere.





Disney On Ice – Reach For The Stars este organizat de Amphitrion și susținut de AQUA Carpatica Kids și Napolact.