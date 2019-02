VIDEO INTERVIU ​Elena Pagu, vlogger la 92 de ani, cu trei recorduri mondiale la marș sportiv: Nu am luat antibiotice niciodată, citesc fără ochelari și în fiecare seară beau puțin vin natural

Elena Pagu are 92 de ani și nu se încadrează în niciun tipar al vârstei. Râde mult, are trei recorduri mondiale la marș sportiv și zeci de medalii și trofee, la secțiunea masters. ”Nu am luat în viața mea antibiotic și mă antrenez zilnic. Au fost mulți care m-au crezut nebună, când mă vedeau alergând. Dar eu nu m-am lăsat!” ”Elena Pagu a povestit că atunci când a început să alerge, toată lumea o privea ciudat, mai ales că avea 56 de ani. Nu i-a fost deloc simplu să treacă peste ironiile celor din jur. Imediat după pensionare a făcut depresie și atunci s-a apucat de alergat. ”Alergarea, la noi în țară, are o tradiție mai târzie. Când mi-am terminat activtatea mea de 35 de ani de asistentă de ocrotire, am făcut un sindrom depresiv, de inactivitate. Atunci, soțul meu a zis: ”ia-ți o pereche de încălțăminte comodă și du-te să alergi!” Și m-am dus la marginea unei păduri, și alergam.Mulți oameni credeau despre mine că am înnebunit atunci când mă vedeau alergând, transpirată. Îmi spuneau: ”ce e cu tine, cine te-a fugărit?!” . Alții spuneau că ar fi mai bine să merg la biserică, nu să alerg ca o nebună. Într-o zi, alergam pe lângă o cârciumă iar cineva mi-a spus: ”de ce fugi, mamaie? Hai să bem o țuică fiartă!” I-am răspuns: ”Mi-a fost furat ceasul, alerg după hoț, poate îl prind”.Lumea nu era obișnuită cu astfel de deprinderi. A fost foarte greu la început.” – susține Elena Pagu. Atleta susține că s-a confruntat cu această mentalitate și în străinătate. ”La un concurs, organizatorii mi-au spus: îți dăm o mențiune, dar să nu mai vii! Pentru că eram vârstnică. Sunt anumite concepții…dar eu nu m-am lăsat. Și m-am dus la o altă competiție, în altă țară”Elena Pagu recunoaște că problema financiară nu a împiedicat-o să meargă la competiții. De mult ori, a ajuns acolo cu bani din sponsorizări. ”O data, am plecat cu banii mei în Canada. Uneori, mă întreb: ce îmi lipsește mie – am unde să stau, am ce să mânânc, un mimim necesar în casă, banii ar putea să fie un simbol. Dar am fost și sponsorizată. Cu mult”.”Cred ca e și genetic”, spune Elena Pagu, care povestește că și mama sa a trăit aproape o sută de ani. ”Era singura femeie din sat care participa la jocul copiilor, la alergari, la aruncat cu greutatea, de-a v-ați ascunselea. Chiar eu am făcut, timp de opt ani (că așa era pe atunci) un liceu aflat la o distanță de șapte kilometri. Drumul de acasă până la școală și înapoi îl făceam în pas de marș. A contat mult și maniera în care m-am format ca adult. Cred că și asta mi-a creat o imunitate foarte bună. În fiecare seară, după masă, beau o jumătate de pahar de vin bun sau puțină horincă naturală.Pe lângă sport, Elena Pagu este atentă la ceea ce mânăncă. ”Nu mânânc alimente prelucrate. Mie îmi trebuie vinul natural, horinca de la Satu Mare, făcută din mere, pere sau prune. Din această horincă, beau un pic atunci când nu îmi este foame. Dacă nu am horincă, beau o jumătate de pahar de vin, care știu eu că e vin.Pofta de viață a Elenei Pagu este contagioasă. Este de ajuns să o privești, ca să realizezi că știe să se bucure cu adevărat de viață și de lucrurile simple și frumoase din jur. Trăiește singură și se bucură de fiecare dată când primește musafiri. Nimeni nu pleacă din casa ei fără să fie servit cu o dulceață de cireșe ori de o plăcintă delicioasă, pe care o pregătește rapid.”Ceea ce fac eu, este un mod de viață. Nu este vorba doar despre un antrenament pentru o competiție. Într-adevăr, acum mă pregătesc pentru o competiție în Polonia și aș vrea și eu să mă urc pe podium, pe locul întâi, să mi se schimbe numele din Pagu în România, să aud sute de aplauze, să îmi lăcrimeze ochii și să nu mai pot de bucurie. Lucrul acesta mi s-a întâmplat de vreo 13 ori. Imi doresc ca, din două probe, măcar unul să fie record mondial.”Românii au luat tot felul de preparate din străinatate, care în mod sigur au o doză de ”nepermis” pentru organism. Ar trebui să luăm din străinătate, dacă mai luăm, numai ce este natural și nefabricat. Acum, ne-am emancipat așa de tare, încât și morcovii îi aducem de la Honolulu. De ce, oare? Noi nu mai suntem în stare să cultivăm morcovi și roșii? Acum nu suntem atât de sănătoși cum am fost. Oamenii care sunt mai harnici și care fac multă mișcare în gospodărie se bucură de o oarecare longevitate Totuși, nu este același lucru ca atunci când alergi. Tocmai de aceea, românii ar trebui să alerge. Dar sa nu fugă din țară”.2018 Campionatul European de sală de la Madrid (categoria masters): Aur la proba de 5 km marș2018 Campionatul Mondial de la Malaga (categoria masters): Aur la 5000 m marș, Aur la 100 m plat2017 Campionatul Mondial de sală Daegu, Coreea de Sud (categoria masters): Aur la 5000 m - Record Mondial2016 Campionatul European din Danemarca, Aarhus (categoria masters): Aur la 10 km marș2016, Campionatul European în aer liber din Australia, Perth (categoria masters): Aur la 5000 m pe pistă, Aur la 6 km pe șosea