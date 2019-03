webPR FORQ, o forță a jazzului American diseară la Control Club

Nu e greu de prevăzut, se ajunge foarte repede la o super trupă, un quartet cu un suflu și un apetit pentru explorare molipsitoare. Cum ar putea fi altfel un grup înființat de strălucitul pianist american Henry Hey și basistul Michael League, motorul trupei Snarky Puppy, multi premiată cu Grammy?Henry Hey este imposibil de prezentat fără superlative, având în vedere talentul și deschiderea sa către universuri muzicale atât de diverse. Compozitor, aranjor, instrumentist, producător, director muzical, Hey a lucrat cu David Bowie, George Michael, Rod Stewart Seamus Blake, Lucy Woodward, ca să-i numim doar pe cei mai celebri.A compus muzică de film (Ocean’s Twelve, Dumb and Dumber To, împreună cu cei de la Empire of the Sun, The Secret Life of Walter Mitty) și a făcut înconjurul Europei ca lider de orchestră.Chiar dacă lui Michael League i-a luat locul în trupă Kevin Thomas, schimbarea a fost cât se poate de potrivită. Basistul american are în palmares concerte și înregistrări alături de John McLaughlin, Jimmy Herring, Donny McCaslin, Wayne Krantz, Akon, Monica, Wale, Col. Bruce Hampton, sau Russell Gunn.Pasiunea și entuziasmul cu care cântă jazz, funk, hip-hop și metal fac din el unul dintre cei mai căutați instrumentiști americani.Chitaristul Chris McQueen este membru fondator al grupului Snarky Puppy, concertează regulat cu Bokanté, Lizz Wright, Banda Magda, Lucy Woodward și Alejandro Escovedo, apare în numeroase rock musicals, și mai nou a creat aplicația de mobil Guitar Note Atlas, pentru cei interesați să învețe chitara.Bateristul Jason JT Thomas este câștigător a nu mai puțin de 3 premii Grammy ,cu aceiași invincibili Snarky Puppy, cântă cu Roy Hargrove’s RH Factor, Fred Hammond, CeCe Winans, Marcus Miller sau Mark Lettieri în turnee pe întreg mapamondul.Accesul publicului se face de la ora 19’30. Biletele costă 50 de lei și se pot cumpăra online pe www.eventbook.ro , dar și la intrare.