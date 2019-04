Bikers for Humanity – Motocicliștii ajută copiii instituționalizați din Tulcea

Bikers for humanity 2019

În apartamente vor fi instalate centrale termice și calorifere, vor fi înlocuite geamurile și ușile, vor fi reparate instalațiile de climatizare și vor fi înlocuite sursele de iluminat. De asemenea, se dorește schimbarea mobilierului cu unul nou și adecvat nevoilor copiilor.





La case, motocicliștii vor construi magazii exterioare pentru alimente, vor reface locurile de joacă și vor schimba atât tâmplăria, cât și o parte din mobilier.

Sute de motocicliști din România sunt așteptați la Tulcea, în weekendul 31 mai -2 iunie, pentru a reabilita apartamentele și casele în care locuiesc 53 de copii instituționalizați din Tulcea, în cadrul celei de-a patra ediții a Bikers For Humanity.Motocicliștii care lucra la cele șapte proprietăți din cadrul Complexului de Tip Familial Tulcea - patru apartamente și trei case - își propun să le ofere copiilor condiții mai bune de trai și să le dea, astfel, șansa la o viață mai bună.Complexurile din Tulcea găzduiesc 53 de copii și tineri, cu vârste între 3 și 18 ani, dar și peste 18 ani. Toți copiii cu vârsta peste 6 ani merg la școli publice, cu rezultate bune la învățătură. Cei cu vârsta peste 18 ani pot rămâne în complex dacă au un loc de muncă stabil sau urmează cursuri universitare.Evenimentul Bikers for Humanity se află la cea de-a patra ediție și este inițiat de realizatorul radio Cristian Hrubaru. La prima ediție Bikers for Humanity au participat 400 de motocicliști care au ajutat 36 de familii din Bacău. În 2017, peste 150 de motocicliști au turnat fundațiile pentru patru cvadruplexuri, destinate unui număr de 16 familii cu venituri mici din Cumpăna, Constanța. Anul trecut, motocicliștii s-au strâns tot în județul Constanța, unde au reabilitat casele a nouă familii cu posibilități financiare reduse din comuna Chirnogeni. La evenimentul din 2018 au participat peste 300 de motocicliști.Mai multe informații găsiți în comunicatul atașat.