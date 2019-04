webPR: 14 trupe din 10 țări vor urca pe scena Concursului Internațional Jazz in the Park 2019

Jazz in the Park 2019 Lineup

Ediția a cincea a Concursului Internațional Jazz in the Park, care va avea loc în 3-5 mai la Cluj-Napoca, aduce în fața publicului iubitor de jazz 14 trupe din 10 țări: Marea Britanie, Germania, Olanda, Belgia, Polonia, Serbia, Cehia, Ungaria, Bulgaria și Israel.







Acestea au fost selectate din cele 57 de trupe tinere de jazz înscrise în concurs din întreaga Europă, și nu numai. Astfel, pe scena aflată în Iulius Parc vor concura Aleksandra Kutrzepa Quartet (PL), Ehud Ettun Trio (ISR), Fraktale (PL), Grace Kim&The Skittles (UK), Grey Paris (DE), Gypsy Jazz Trio Belgrade (RS), Ikigai Collective (RS), In Trio (NL), Jakub Paulski Trio (PL), MING (RS), Project ’’Connections’’ (BG), NABOU (BE), Sebestyén Patrik Quintet (HU) și Szabó/ Turcerová / Macaček (CZ).







"Trebuie să recunosc, nu ne-a fost deloc ușor să facem selecția deoarece s-au înscris foarte multe trupe bune. Am ales 14 din cele aproape 60 de trupe care au dorit să participe la concurs, un pachet de forțe proaspete din sfera jazz/fusion de la standard jazz la modern jazz și influențe electronice sau chiar world music. Sunt trupe care vin din 10 țări diferite, iar valoarea lor ridică indiscutabil calitatea concursului și îl plasează în rândul celor cu importanță mare în Europa. Se anunță o ediție cu trupe care în următorii ani vor ajunge să cânte pe marile scene ale jazzului mondial, sau care chiar au cântat deja, și care și-au dorit să concureze în Cluj cu alte trupe la fel de valoroase", a declarat Adam Dobie, project manager al Concursului Internațional Jazz in the Park.







Juriul internațional care va desemna trupele câștigătoare este format din Ștefan Vannai – membru onorific, coordonatorul festivalului studențesc Jazz Napocensis, Peter Dimitriov – directorul festivalului A to Jazz (Bulgaria), Mihai Moldoveanu – bassistul trupei Jazzybit, George Durbălău – podcaster, ex-redactor șef revista Sunete, Răzvan Scurt – director artistic Smida Jazz Festival și Horea Marc – stage managerul festivalului Jazz in the Park.





Premiile care se vor acorda în acest an trupelor câștigătoare sunt în valoare de 10.000 euro și constau în bani, echipamente audio sau muzicale, concerte plătite și promovare media. De asemenea, trupa care va câștiga premiul I va avea oportunitatea de a cânta în acest an pe scena festivalului Jazz in the Park (4-7 iulie 2019).





Trupele participante la concurs vor urca pe scenă sâmbătă, 4 mai, și duminică, 5 mai, începând cu ora 12.00 și până seara la 21.00. Fiecare zi din concurs se va finaliza cu un concert special susținut de trupele Essential Notes (4 mai) și Jazzybit (5 mai). Accesul la concerte este liber, publicul fiind invitat să participe în număr cât mai mare pentru a-și susține favoriții.







Concursul Internațional Jazz in the Park este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și organizat de Beyond de Line și Fapte.







Parteneri principali: Endava, Staropramen și Iulius Mall.