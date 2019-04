webPR DokStation 4 - ediție disco, în septembrie, în București

Printre titlurile acestei ediții se numără patru documentare dedicate muzicii disco: Studio 54 (2018, r: Matt Tyrnauer) – un film despre legendarul club de noapte din Manhattan, epicentrul hedonismului specific anilor ’70, un magnet pentru vedete și un templu al exceselor guvernat de propriile reguli; High Energy - The Revival Of Disco (2019, r: Olivier Monssens) – povestea unui stil muzical cu impact internațional, cu rădăcini în San Francisco, Londra, Montreal și Munchen; Italo Disco Legacy (2018, r: Pietro Anton) – o explorare în trecutul și viitorul muzicii Italo Disco, prin relatările unor DJ celebri și vedete ale anilor ’80, dar și prin vocea noii generații de artiști, realizatori radio și fani; The Untold Story Of Euro Disco (2017, r: Olivier Monssens) – povestea evoluției fulminante a muzicii disco, în Europa, din perspectiva unor producători vizionari și vedete ca Giorgio Moroder, Donna Summer și ABBA, care au făcut celebru acest stil.Fanii apreciatei muziciene britanice PJ Harvey vor putea urmări, în premieră națională la DokStation 2019, filmul A Dog Called Money (2019, r: Seamus Murphy), o explorare unică a surselor de inspirație precum și a procesului creativ asociat înregistării albumului său The Hope Six Demolition Project, în cadrul unui experiment artistic fără precedent, desfășurat la Somerset House din Londra. Într-o încăpere construită special, din spatele unui perete de sticlă, publicul este invitat să urmărească procesul de creație, ce ia forma unei sculpturi sonore.Tot în premieră națională la DokStation 2019, documentarul Suede: The Insatiable Ones (2018, r: Mike Christie) spune povestea formației ce a deschis calea către Britpop, cu umor, sinceritate și demnitate, punctând suișurile și coborâșurile creative și personale ale membrilor săi. „Acest film nu este o simplă unealtă de marketing, ci un documentar ce surprinde esența formației, începând cu anii grei de muncă și încercări, urmați de ascensiunea pe culmile succesului, dar și de prăbușirea în prăpastia auto-distrugerii, și încheind într-o notă optimistă, cu dezvăluirea unor adevăruri și demolarea unor mituri”, spune liderul Suede, Brett Anderson.Un alt documentar realizat de cineastul Mike Christie și proiectat în premieră națională la DokStation 2019 este New Order: Decades (2018). La aproape 40 de ani de la debutul TV al trupei Joy Division, filmul readuce în prim-plan una dintre cele mai originale și emblematice formații britanice. Jumătate concert, jumătate documentar, filmul urmărește pregătirile pentru recrearea apreciatului spectacol New Order – So It Goes…, în colaborare cu artistul Liam Gillick și orchestra de 12 sintetizatoare, ce a făcut senzație la Manchester International Festival, în 2017. „New Order: Decades este într-adevăr o ocazie unică de a percepe esența acestei formații emblematice. Membrii New Order privesc rareori în trecut, însă pentru acest proiect au fost nevoiți să-și revizuiască istoria. Perspectiva lor personală, plină de umor, aduce valențe noi unei trupe ce probabil a părut misterioasă sau prea puțin înțeleasă, în ultimii 40 de ani”, spune regizorul Mike Christie.DokStation Music Documentary Film Festival, singurul festival de documentare muzicale din București, este conceput să atragă comunități largi din diverse sectoare ale capitalei, combinând două dintre cele mai populare arte - filmul și muzica - , prin proiecții de filme documentare muzicale și concerte live, în clădiri cu istorie și tradiție, dar și în spații neconvenționale.Evenimentele din cadrul DokStation 2019 vor fi găzduite, anul acesta, de Control Club, DESCHIS Gastrobar, Club Expirat, Parcul Drumul Taberei și Apollo 111.Facebook event: https://www.facebook.com/events/243520559894290 A patra ediție DokStation Music Documentary Film Festival este organizată de Wearebasca și Asociația DokStation. Parteneri: Control Club, Club Expirat, Apollo111, DESCHIS Gastrobar, Cărturești.