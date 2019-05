Flashmob la Sibiu: „Romania and Moldova, better together”, „EU integration throught Reunification”

„Romania and Moldova, better together”, „EU integration throught Reunification”, „We are from Romania, we are from Moldova, we are Romanians” și „Basarabia e România” în toate limbile statelor Uniunii Europene sunt mesajele transmise de Platforma Unionistă Acțiunea 2012 și de alte organizații de pe ambele maluri de Prut oficialilor europeni și șefilor de guverne din spațiul comunitar, prezenți la Summitul de la Sibiu.





Unioniști din toate colțurile țării, din București, Chișinău, Timișoara, Covasna, Orhei, Arad, Botoșani și alte orașe românești, s-au pronunțat la Sibiu pentru reîntregirea națională prin unirea cu Republica Moldova și pentru o Europă unită.





„Vrem ca liderii Uniunii Europene să afle că România și Republica Moldova au un destin comun și așa cum România este parte a Europei, așa este și Moldova răsăriteană, iar singura șansă de integrare europeană a Republicii Moldova este Reunirea”, a precizat Ștefan Lupu, președintele Acțiunii 2012.