webPR OUALE GRIVITA 53 la MNAC

Personalitățile care au acceptat provocarea și au transformat ouăle cu înălțimea de 2 m și diametrul de 1,65 m în opere de artă sunt„Nu e nevoie de multe cuvinte, ci de donații și fapte. E un proiect curajos inițiat de oameni curajoși și frumoși. Grivita 53 e o victorie a unor oameni, impotriva unui sistem." - Oana Pellea, actrita„Grivita 53 va fi marturia noastra catre viitorii colegi, artisti, spectatori. Atat am putut noi lasa in urma." – Marius Manole, actor„Cred ca doar prin educatie si cultura putem progresa. Si cred in initiativa privata. Asteptam prea mult si prea des sa faca statul ceva. Pentru ca statul are resurse si mijloace. Dar statul nu are pasiune. Si motivatie. Asta admir la proiectul Grivita 53. Ou cu ou, caramida cu caramida, Grivita 53 prinde contur. Construieste cu noi." - Cristian Mungiu, regizor de film.„In tara asta unde se construiesc numai stadioane si mall-uri cineva vrea sa construiasca un teatru. E minunat!" – Dan Perjovschi, artistInițiatoarea proiectului, regizoarea și scriitoare Chris Simion – Mercurian, speră ca in toamna acestui an, cu banii stransi in urma acestei campanii, sa deschida santierul Grivita 53.