Noaptea Muzeelor în Capitală: Expoziţii, intervenţii şi experimente artistice, proiecţii, dans, piese de teatru şi concerte

Mai mult de 60 de instituţii din Bucureşti - muzee şi entităţi culturale publice şi private - sunt deschise în noaptea de sâmbătă pentru expoziţii, intervenţii şi experimente artistice, proiecţii, dans, piese de teatru şi concerte, cu prilejul ediţiei 2019 a evenimentului Noaptea Muzeelor.















* Expoziţia "Bucureşti 100", deschisă la Sala Irina Nicolau, un performance al copiilor din corurile Cantus Mundi şi târgul "Tradiţii şi meşteşug", din curtea interioară, dar şi două filme despre artă, în cadrul Cinema Muzeul Ţăranului, se numără printre manifestările oferite publicului de MNŢR, cu prilejul evenimentului Noaptea Muzeelor.

Iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor, evenimentul este organizat pe plan naţional de Reţeaua Naţională de Muzeelor din România (RNMR), fiind aşteptat cu mare interes în fiecare an.







"Cel mai mult mă bucură că în fiecare ediţie avem consemnat un record în ceea ce priveşte participarea. Anul acesta în Bucureşti avem mai mult de 60 de instituţii. Avem muzee, în primul rând, dar avem şi prieteni ai muzeelor, respectiv librării, galerii, filarmonici, opere, teatre, arhive, studiouri de creaţie, start-up-uri, spaţii care experimentează, tot felul de creativi care vin cu tot felul de surprize artistice, tot felul de experimente, tot felul de inovaţii, jucându-se într-un fel sau altul cu tehnologiile. O să vedeţi peste tot în Bucureşti tot felul de spaţii urbane, camere urbane pline de astfel de experimente. De asemenea, o să avem un cartier creativ care se dezvoltă anual", a declarat Dragoş Neamu, într-o conferinţă de presă susţinută la Muzeul Recordurilor Româneşti, unul dintre spaţiile care participă pentru prima dată la Noaptea Muzeelor, scrie Agerpres.Intrarea este liberă, între orele 18,00 - 21,00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator).Anul acesta, expoziţia permanentă va fi închisă, deoarece clădirea monument istoric din Şoseaua Kiseleff nu a reintrat, încă, în funcţiune.* Expoziţii temporare, activităţi de colectare a insectelor nocturne şi de interceptare a liliecilor din curtea Muzeului, precum şi alte surprize, se numără printre propunerile Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" pentru Noaptea Muzeelor, ediţia 2019.Programul special al Nopţii Muzeelor de la această instituţie muzeală va începe sâmbătă, la ora 18,00, şi se va termina la ora 24,00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator). În cadrul acestui eveniment, accesul publicului în expoziţia permanentă a Muzeului va fi gratuit.Sâmbătă, în intervalul orar 10,00 - 18,00, Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" va fi închis.În Noaptea Muzeelor, vizitatorii Muzeului Antipa vor avea ocazia să admire expoziţia temporară "Rugby, Natural!", realizată de Muzeul de Istorie Naturală din Toulouse, care prezintă elementele naturale identificate în emblemele diferitelor echipe naţionale de rugby şi explică valoarea culturală a simbolurilor naturale, pentru ţările şi populaţiile respective. Organizată în cadrul Sezonului România-Franţa, expoziţia va rămâne în circuitul de vizitare al muzeului până pe data de 30 iunie.Între orele 18,40 şi 19,00, "Cel mai mic muzeu din România" va putea fi admirat în faţa intrării principale a Muzeului Antipa, evenimentul constând în expunerea timp de 20 minute a unicului exponat al muzeului Madrigal & Cantus Mundi, costumul renascentist de damă Madrigal.Începând cu ora 21,30 şi până la 22,30 oaspeţii vor fi invitaţi în curtea muzeului să participe la colectarea entomologică a insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase speciale, sub coordonarea specialiştilor din muzeu. Demonstraţiile realizate de către cercetătorii Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" se vor face numai în condiţii meteo favorabile.* Spaţiile Cantacuzine, care găzduiesc expoziţiile "Biserica Mănăstirii Cotroceni, istorie, spiritualitate şi artă" şi "Salonul Artelor Decorative" vor fi deschise pentru public de Muzeul Naţional Cotroceni, la ediţia din acest an a Nopţii Muzeelor, care va avea loc pe 18 mai.Ca în fiecare an, vizitatorii vor avea prilejul să descopere crâmpeie din povestea Palatului Cotroceni, parcurgând saloanele regale: Sufrageria Germană, Salonul de Vânătoare, Salonul Florilor, Biblioteca Regelui Ferdinand, Salonul Cerchez şi Sufrageria Regală Cotroceni.În Salonul Cerchez, oaspeţii vor avea ocazia să vadă sabia de paradă dăruită domnitorului Al. I. Cuza de către principele Serbiei, Mihail Obrenovic, obiectul central din cadrul expoziţiei "România 160. Unirea Principatelor Române".Programul de vizitare va fi este între orele 17,00 - 23,00. Intrarea este gratuită. Pentru acces, persoanele adulte trebuie să prezinte la intrarea în muzeu un act de identitate în original (CI, paşaport).* Expoziţii, ateliere pentru copii, proiecţii de filme şi recitaluri vor avea loc pe 18 mai cu ocazia celei de-a doua ediţii a evenimentului Noaptea Muzeelor la Casa Artelor "Dinu Lipatti".Programul evenimentului va începe la orele 18,00, iar până la miezul nopţii în curtea acestei case boiereşti construită la începutul secolului XX de Petre Antonescu vizitatorii vor avea ocazia să vizioneze expoziţiile "Dinu Lipatti - viaţa şi opera" şi "Istoria Casei Lipatti". Casa Lipatti va fi deschisă pe tot parcursul evenimentului şi pentru vizitarea expoziţiei permanente de tablouri "Dinu Lipatti - familia, profesorii şi prietenii".În intervalul 18,00-20,00, cei mai mici vizitatori sunt aşteptaţi la Atelierele de creaţie pentru copii, iar cei mari la proiecţia filmului documentar "Sonată pentru omul bun" de Ruxandra Ţuchel şi Oana Drăgulinescu, o producţie TVR despre viaţa lui Dinu Lipatti.De la orele 20,00 va avea loc Recitalul Extraordinar "Omagiu lui Dinu Lipatti" susţinut de pianista Mădălina Paşol, în Curtea Casei Lipatti. Începând cu orele 21,30, pe scena din curtea Casei Lipatti vor urca Alin Soica, Liviu Indricău şi Mihai Urzicana, împreună cu pianista Liana Mareş pentru a susţine Recitalul Extraordinar "Noaptea Tenorilor" din cadrul Nopţii Muzeelor la Casa Artelor "Dinu Lipatti".În ultima parte a serii, de la orele 22,30, va fi prezentat filmul documentar "Dinu Lipatti, muzică şi geniu", realizat de Mihaela Poenaru, un portret emoţionant al celui care a fost pianistul, compozitorul şi pedagogul Dinu Constantin Lipatti.* Ca instituţie afiliată EuroGeoSurvey, dar şi Reţelei Naţionale a Muzeelor, Institutul Geologic al României, prin Muzeul Naţional de Geologie, participă în fiecare an la evenimentul "Noaptea Europeană a Muzeelor", muzeul pregătind un program de vizitare special, care include activităţi reunite sub genericul "Noaptea Comorilor".Printre acestea se numără: vizitarea expoziţiei permanente în intervalul orar 19,00 - 24,00, vizitarea expoziţiilor temporare "Comori şi mărturii ale preţuirii/Minerale. Artefacte de metale preţioase şi pietre semipreţioase" şi "Comori din adâncuri", o expoziţie cu vânzare de bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase.În seara zilei de 18 mai, aspectul cotidian al clădirii monument istoric din Şoseaua Kiseleff , numărul 2, va căpăta o înfăţişare şi mai spectaculoasă datorită jocului de lumini şi umbre proiectat pe faţada muzeului, oferind un cadru la fel de diversificat şi colorat precum cel al comorilor expuse.Accesul în Muzeul Naţional de Geologie are loc în intervalul orar 19,00 - 24,00, în regim de gratuitate.Organizatorii au anunţat că la ediţia din acest an există o serie de spaţii nou intrate în circuitul Nopţii Muzeului, printre care se numără Muzeul de Artă Recentă (MaRE), Muzeul Recordurilor Româneşti, Muzeul Tablourilor în Mişcare, oferit Qreator, dar şi Cel mai mic muzeu mobil, organizat de Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin".Lista completă a tuturor muzeelor şi spaţiilor participante la Noaptea Muzeelor este afişată pe site-ulşi pe pagina de facebook*** Cu ocazia evenimentului „Noaptea Muzeelor”, poliţiştii Brigăzii Rutiere a Capitalei vor acţiona pentru asigurarea fluenţei traficului şi prevenirea accidentelor rutiere în zonele din imediata apropiere a obiectivelor culturale, precum şi pe principalele trasee de acces către acestea.Conducătorii auto sunt sfătuiţi să circule cu prudenţă sporită în momentul când trec pe lângă grupuri de pietoni, să nu oprească autovehiculele în imediata apropiere a muzeelor şi să respecte semnalele poliţiştilor rutieri. Pietonii sunt rugaţi să circule numai pe trotuare, să traverseze strada prin locurile special amenajate trecerii, după o temeinică asigurare, la culoarea verde a semaforului electric şi să nu se deplaseze ori să staţioneze pe partea carosabilă.