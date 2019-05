VIDEO INTERVIU ​Actorul Serban Pavlu: ”Dacă nu te interesează votul, nu ai voie să te plângi. Mi-e teamă că o să plătim nota pentru neimplicare, e un eșec al generatiei mele"

”Eu nu sunt foarte activ pe rețelele de socializare și din cauza asta am tot avut senzația că amân ceva ce îmi doream să fac. Am realizat faptul că tăcerea se poate interpreta ca un fel de acord. Am avut multe reacții în urma clipului pe care l-am facut, a fost distribuit mult. Este și meritul celor care l-au realizat…toată lumea a lucrat pe gratis și toți voiau să facă ceva, așa încât acest mesaj să ajungă la cât mai mulți.În general, umorul de genul acesta decompresează, în special în cazul oamenilor inteligenți. Tipul acesta de umor îți ia de pe umeri o povară. Îți spui: ”M-am manifestat în sensul ăsta, am făcut și eu mișto. E ca atunci când făceam mișto de Ceaușescu și de regimul comunist. Românul a făcut mișto și acest lucru a asigurat un tip de rezistență, de supraviețuire la rahatul ăla îngrozitor în care trăiam. Dar noi acum nu mai suntem în situația aceasta, nu mai suntem pe vremea lui Ceaușescu, nu are de ce să ne fie frică să discutăm și să acționăm.Când faci meseria asta, este o lege nescrisă, un fel de cutumă, în care actorul – atât de vizibil, expus, dezbrăcat în fața publicului - trebuie să se ocupe de arta lui, aceea de a oferi oamenilor un zâmbet ori un fior de emoție. Când faci un pas politic și arăți cu degetul, îți scindezi publicul, care nu ar trebui să vadă un partizan, ci un artist. Dar este o aiureală pentru că la un moment dat se trage linie între cetățeanul Popescu și actorul Popescu. Îți spui: ”Stai, domnule, mă simt eu agresat de toate chestiile astea, de ce nu pot să le exprim?” Mai este o altă problemă, legată de notorietatea artiștilor. În opinia mea, părerea unui artist (fie el și Victor Rebenciuc) nu e mai importantă decât părerea unui medic ori a unui electrician. Oamenii aceștia sunt la fel, iar greutatea opiniilor lor atârnă la fel în balanță.”Noi avem niște pensionari care au muncit toată viața lor, nu am nimic împotriva lor, îi respect. Poate și tu, dacă ai simți că nu ai bani de medicamente, dacă nu ai siguranța că vei muri într-un mod civilizat, te bucuri la milionul ăla în plus la pensie. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este cum faci să nu ajungi ca o masă mare de oameni sărăciți - cu acces din ce în ce mai restrâns nu la teatru, ci la apă caldă – să nu ajungă în situația în care îi fluturi 50 de lei (la început sunt 200 de lei, apoi 100 și la final îi fluturi 50 de lei) și el vine după tine, că îi este foame. Aici este șmecheria, dacă te votează de foame, e nasoală chestia pentru toată lumea. Și aici este problema. Eu nu vreau să fac politică, nu mă înregimentez în niciun partid. Dar problema mare este că oamenii sunt păcăliți, de fapt. Este o păcăleală, o șmecherie.”Ce sfătuiesc eu pe oameni? Să voteze cu cine vor să voteze, dar să se uite zece minute pe internet, să citească și să nu mai spună că nu îi interesează. Dacă nu te interesează, nu are niciun rost să te plângi. Se mai fac comparații cu ceea ce se întâmplă afară: ”Lasă, că nici pe ăia nu îi interesează”! Dar au o țară care merge. Să facem un exercițiu de imaginație, suntem cu casa dărâmată, cu grădina nelucrată. Degeaba tragi cu ochiul la vecinul, tu ai alte probleme. Mulți spun că și afară se fură. Da, se fură! Dar haideți să luaă low-costul și să mergem într-o țară civilizata din Europa, să vedem exact cum sunt treburile acolo. Eu am copii acum și sunt obligați să gândesc asta, mă tem că o să plătim nota pentru chestia asta. Este un eșec al generației mele.