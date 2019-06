Fotogalerie Idei de călătorie: Riga, Capitala Art Nouveau a lumii

Piața Primăriei din Riga datează din secolul al XIX-lea și istoria spune că aici erau organizate execuțiile publice. În piață găsim și Primăria orașului, deasupra căreia este ceasul orașului, care a fost construit în 1334. În Piața Primăriei se organizează adesea evenimente precum concerte sau festivaluri.

House of the Blackheads este unul dintre cele mai importante și cunoscute obiective turistice din capitala letonă. House of the Blackheads datează încă din 1334 și a fost inițial gândită ca un loc de întâlnire al frăției celor care aparțineau grupului „Blackheads”, un soi de cavaleri. Membrii asociației „blackheads” includea negustori tineri și necăsătoriți, de origine străină, majoritatea cu origini germane. Clădirea a fost aproape distrusă de bombardamentele din Al Doilea Război Mondial, însă a fost complet reconstruită în anul 1999.