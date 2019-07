​Începe festivalul Neversea: Show aviatic cu MIG21 și F16, dar și acrobați care vor dansa deasupra publicului

Potrivit organizatorilor, fanii Neversea vor vedea în perimetrul festivalului o paradă impresionantă a creaturilor fabuloase ale mării, iar fiecare scenă din festival va fi animată de dansatori costumați.Nu vor lipsi nici în acest an locurile în care fanii festivalului se pot costuma pentru poze, dar nici zonele de fashion, de unde pot să-și achiziționeze cele mai cool ținute de festival. La scena principală, show-urile artiștilor vor fi acompaniate de acrobați care vor dansa în aer, la cinci metri înălțime, deasupra publicului.La ediția de anul acesta a festivalului vor exista demonstrații tactico-militare ale Forțelor pentru Operații Speciale, ale specialiștilor din structurile EOD (Explosive Ordnance Disposal), ale elevilor și studenților din instituțiile militare de învățământ și ale personalului din cadrul forțelor terestre, aeriene și navale.Una dintre atracții va fi spectacolul aviatic pregătit de Forțele Aeriene Române. Astfel, joi, de la 20.50, aeronave militare vor survola zona festivalului.În formația de aeronave vor fi un elicopter IAR 330 Puma Socat, o aeronavă C-27 J Spartan, trei aeronave MIG-21 Lancer și două F-16. În acest an, este pentru prima dată când militarii români se alătură unui asemenea eveniment.Dj-ul suedez Mike Perry a compus special pentru ediția din acest an a festivalului Neversea imnul „One life”. Artistul a fost prezent la prima ediție a festivalului, s-a simțit incredibil și și-a dorit să pună emoțiile și experiența trăită la malul Mării Negre într-un imn dedicat festivalului, anunță organizatorii.