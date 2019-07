Începe Slowride Transalpina Fest – trei zile de festival, paradă moto și concerte rock

Mii de motocicliști și iubitori ai muzicii rock sunt așteptați, la finalul acestei săptămâni, la Baia de Fier, județul Gorj, pentru a participa la cea de-a treia ediție a Slowride Transalpina Fest. Timp de trei zile, între 12 și 14 iulie, Transalpina va răsuna de motoare și concerte rock.







Pe scena amplasată lângă Peștera Muierilor vor concerta printre cele mai iubite trupe ale rock-ului românesc. Paticipanții sunt așteptați, la poalele Transalpinei, cu un line-up menit să ofere o experiență muzicală completă, îmbinând muzica rock cu tradiționalul și experimentalul. Printre headlinerii celor două seri de concerte se numără Dirty Shirt & Orchestra, Implant Pentru Refuz, ALTAR și Coma.





Vineri, 12 iulie, cap de afiș va fi trupa bucureșteană de metal alternativ COMA, o formație obișnuită a cluburilor și festivalurilor rock din România și nu numai. Activează de aproximativ 20 de ani, timp în care au ”crescut” o întreagă generație de împătimiți ai sunetelor agresive.





Parada SRFT Foto: Hotnews Headlinerul zilei de sâmbătă, 13 iulie, este Dirty Shirt, trupă transilvăneană considerată una dintre cele mai originale formații de rock din Europa de Est. Muzica lor, bazată pe metal hardcore, se combină perfect cu sunetele tradiționale și cu instrumentele populare. Dirty Shirt vor susține la Slowride Transalpina Fest singurul lor concert din această vară alături de Transylvanian FolkCore Orchestra.





Pe participanți îi așteaptă o zonă de campare cu toate facilitățile incluse, food & bar, concursuri cu premii, activități în aer liber și expoziții de accesorii și produse moto cu vânzare.





„Pentru al treilea an consecutiv vom realiza tricolorul din motociclete, în cadrul paradei moto Slowride Transalpina Fest. Este un moment frumos, care vrem să devină tradiție. Vorbim de peste 400 de motociclete ș ne bucurăm să vedem că numărul lor crește considerabil de la an la an”, a declarat Liviu Mitroi, președintele SlowRiders RC.În cadrul festivalului va exista și un stand al Salvamont Gorj, unde salvatorii montani vor face demonstrații de prim ajutor și îi vor învăța pe participanți cum să acționeze în cazul unui accident pe munte, accident rutier, accident urban sau casnic.Ora 12.00 - Deschiderea oficială a festivalului.Ora 17.30 - Concerte live:- Loud Ink- Riot Mok- Alex & The Fat Peng- Days of Confusion- Implant pentru Refuz- ComaOra 12.30 - Pregătirea pentru paradă și formarea celui mai mare tricolor din motociclete.Ora 13.00 - Paradă motoOra 15.30 - Concursuri cu premii prezentate de Cristian HrubaruOra 17.30 - Concerte live:- Oameni Necunoscuți (O.N.)- Jinxy Von Ders- Basska- C.A.S.H- ALTAR- Dirty Shirt & OrchestraOra 00.30 - Recital folk Silviu Covaci la foc de tabărăOra 10.00 - Mic dejun şi cafeaua între prieteniOra 14.00 - SLOWRIDE - back homeToate detaliile despre Slowride Transalpina Fest pot fi găsite pe pagina de Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/SlowrideTransalpina/