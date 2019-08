Prima ediţie a târgului „Ograda din cămară”, la Iași: Piețe volante în care vând doar producători locali

Prima ediţie a târgului „Ograda din cămară” a avut loc în cartierul Alexandru cel Bun din Iași, unde au fost prezenţi aproximativ 15 producători locali, timp de două zile. Evenimentul este organizat de o asociație a magazinelor de proximitate și și-a propus să îi pună pe producători, care în mod normal își vând produsele online, față în față cu clienții.Unul dintre producătorii locali prezenţi la târg, Cristian Ioniţă, produce patru tipuri de siropuri naturale: din mentă, lavandă, afine şi lâmăie. Cele de mentă şi lavandă le produce din propriile plantaţii, iar afinele le aduce de la producători din Maramureş.„E mai simplu să vinzi direct către cumpărător, pentru că au posibilitatea să deguste, să vadă exact cum arată produsul, aşa pe reţelele de socializare e doar ceva vizual. Cea mai bună publicitate e din vorbă în vorbă", a spus Cristian Ioniţă.Producătorii locali, care se bazează în principal pe vânzările realizate online, spun că astfel de târguri îi ajută să intre în contact cu clienții, care vor prinde astfel încredere în produsele lor.„E o modalitate de a putea să te dezvolţi, de a-ţi vinde marfa şi ca oamenii să te cunoască. Mai vând în piaţă, mai avem câteva comenzi că suntem de mai mulţi ani pe piaţă. (...) Spaţii ar fi, dar nu sunt doar pentru producătorii locali. Sunt spaţii în toate pieţele si pentru producătorii locali şi pentru cei din alte judeţe, numai să producă lumea. Problema ar fi că nu avem loc de intermediari în pieţe, iar târgurile organizate aşa doar pentru noi sunt cu totul altceva şi sperăm să meargă mai bine, să prindă oamenii curaj să cumpere de la un producător local", a declarat Andrei Croitoru, unul dintre cei care au adus spre vânzare produse lactate.„Cred că este binevenită iniţiativa asta pentru că putem să accesăm toată piaţa, toate cartierele Iaşului. Vom merge pe rând în Nicolina, Păcurari, Oancea, vom ajunge cam peste tot. Vânzările se fac online, care am reuşit ne-am deschis magazinele proprii, dar este destul de greu şi sunt costuri foarte mari să menţii un magazin propriu. Ajută foarte mult comunicarea asta directă cu oamenii, deoarece ei caută şi apreciază aceste produse şi tot timpul ne întreabă , acum avem cât de cât un program stabilit", a explicat Radu Ştefan Comănescu, producător de produse apicole.Târgul „Ograda din Cămară" a apărut din nevoia producătorilor locali de a-şi vinde produsele şi în alt loc decât pe reţelele de socializare sau la câteva magazine de proximitate.„Este singurul mod prin care putem aduce producătorul local în faţa consumatorului local. este şi un loc unde clienţii pot degusta produsele şi au acces doar la produse naturale, fără conservanţi, fără adaosuri. E un mod de a-i aduce aproape de clienţi. Asociaţia magazinelor de proximitate are în jurul ei, pe lângă 30 de magazine şi 15 producători locali. Am zis dacă tot îi sprijinim pe partea de magazine să încercăm să îi ajutăm şi cu astfel de evenimente", a declarat Iustin Rusu, organizatorul evenimentului.Primăria pune la dispoziţie participanților corturile, spaţiile şi curentul electric. Astfel de evenimente vor avea loc în următoarea perioadă, o dată la două săptămâni, în fiecare cartier al Iaşului.