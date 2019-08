webPR: Nou val de confirmări la Fall in Love Festival: Underworld, De La Soul, Robin and The Backstabbers, Soundopamine, Karpov not Kasparov și Otherside

​Underworld (UK), De La Soul (SUA), Robin and The Backstabbers (Ro), Soundopamine (Ro), Karpov not Kasparov (Ro) și Otherside (Ro) sunt noii artiști confirmați în line-up-ul festivalului Fall in Love, ce va avea loc între 31 august – 1 septembrie 2019, la Palatul Mogoșoaia. Aceștia se alătură numelor deja anunțate: Liam Gallagher (UK), Disclosure DJ set (UK), Kaiser Chiefs (UK), Kovacs (NL), Șuie Paparude (Ro), The Mono Jacks (Ro), Jurjak (Ro) și Firma (Ro).





Underworld (UK), revin în România la Fall in Love Festival, la 10 ani de la primul lor concert







Trupa britanică de electro-trance Underworld, cunoscută publicului larg mai ales datorită pieselor incluse pe coloana sonoră a filmului „Trainspotting”, revine în România la 10 ani de la primul concert susținut aici.







Underworld sunt unul dintre proiectele de pionierat din zona muzicii electronice și unul dintre grupurile cele mai influente de pe acest segment muzical din ultimii 20 de ani. De-a lungul carierei, piesele duo-ului britanic au ajuns de pe ringul de dans al cluburilor, pe coloana sonoră a unor filme iconice și până la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra, din 2012 (unde cei doi membri ai grupului au avut rolul de directori muzicali).





Povestea Underworld începe în anii ‘80, în Cardiff (Wales), unde Karl Hyde și Rick Smith s-au întâlnit și au început să colaboreze împreună în diferite proiecte muzicale, „Mk1” fiind una dintre primele versiuni ale grupului. A doua versiune a proiectului a luat ființă după ce Smith l-a întâlnit pe Darren Emerson, un DJ în ascensiune ale cărui set-uri din cluburile londoneze l-au inspirat pe Smith să includă în compozițiile sale și sound-uri ale scenei dance britanice.







După o serie de single-uri lansate sub numele de „Lemon Interrupt”, cea de-a doua versiune a proiectului Underworld a publicat „Mmm Skyscraper… I Love You” – 13 minute de compoziție muzicală ce avea să reprezinte blueprint-ul duo-ului care va deveni consacrat sub numele de „Underworld”. Cu un sound total diferit față de orice era prezent la acel moment (sau după aceea) în zona electro, single-ul se încadra perfect în ritmurile alerte și în călătoriile artistice experimentale ale lui Karl Hyde.







Albumul care a urmat în 1994, îndelung apreciatul „dubnobasswithmyheadman” (o îmbinare perfectă între artist și dispozitive, ce aduce pe ringul de dans ritmuri fresh și pline de energie), a reprezentat trambulina care a adus Underworld în atenția industriei muzicale internaționale.







Următorul material, „Second Toughest In The Infants” (1996), este albumul care i-a adus și mai aproape de statutul de „unul dintre produsele britanice cele mai importante din zona electro”. Cele 8 track-uri poartă ascultătorul printr-o călătorie alertă prin tehno, drum’n’bass, pasaje minimaliste și muzică ambientală, făcând critica de specialitate să considere Underworld drept „o trupă britanică de talia Pet Shop Boys, New Order… sau chiar Pink Floyd”.





Cel de-al treilea album, „Beaucoup Fish” (1999), a reprezentat un nou succes muzical, fiind primit cu entuziasm deopotrivă de critica de specialitate și de fani – cunoscuta publicație NME declarând că „există unele momente rare în care îți dorești ca, până și cel mai lung album, să continue la infinit, să nu se termine. Iar noul material, «Beaucoup Fish», te ajută să trăiești printr-o astfel de experiență muzicală rară”. Drept dovadă, albumul rămâne până în acest moment cel mai bine vândut material al trupei și cel care i-a transformat într-una dintre cele mai importante nume ale muzicii electronice internaționale.





Călătoria experimentală a continuat cu hit-ul „Two Months Off”, difuzat în heavy rotation pe radiouri și în cluburi și de „A Hundred Days Off”, cel de-al patrulea album Underworld (2002). „Barking”, material lansat în 2010, a fost definit de Resident Advisor drept „o uniune armonioasă între clasic, sound-ul caracteristic al Underworld și acele tehnici și texturi muzicale care au definit grupul de-a lungul carierei”.





Pentru prestația de directori muzicali în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra, din 2012, cei doi membri Underworld au primit premiul pentru „Inovație la nivel de Sunet” din partea cunoscutei publicații muzicale Q Magazine.







De La Soul (SUA) – pentru prima dată în România, la Fall in Love Festival







Trio-ul american de hip hop va cânta în premieră în România la Fall in Love. Apariția De La Soul în 1987 (Long Island, New York) avea să marcheze scena de hip-hop americană, pe care grupul nu a încetat să o modeleze timp de peste 20 de ani prin îmbinarea surprinzătoare de ritmuri și influențe sau prin versurile pline de mesaje sociale, menite să stârnească dezbateri.







Posdnuos, Trugoy și Maseo, cei trei membri, au format în liceu o trupă care a atras atenția producătorului Prince Paul cu un demo numit „Plug Tunin”. Acesta ce a fost urmat de albumul de debut „3 Feet High and Rising”, considerat drept „o capodoperă a hip hop-ului”, lucru dovedit și de succesul comercial enorm înregistrat de acest material și de recenziile foarte bune primite de la publicațiile de specialitate. Revista „The Source”, spre exemplu, a nominalizat materialul în „Top 100 de albume hip hop din toate timpurile” spunând că acesta „este cu adevărat genial”. Au urmat noi albume de succes, ultimul fiind intitulat „And The Anonymous Nobody” (2016).







În 2006, grupul a primit un Grammy pentru colaborarea avută cu Gorillaz pentru single-ul „Feel Good Inc.” (apărut pe albumul cu numărul doi al Gorillaz, numit „Demon Days”). Iar în 2015, trio-ul a fost nominalizat în „Top 5 Best of” atât de cunoscutul NPR (National Public Radio), cât și de Soul Train (canal TV muzical american).





De La Soul sunt recunoscuți pentru contribuția adusă la dezvoltarea subgenurilor jazz rap și alternative hip hop. Iar, compozițiile lansate de acest trio pe piață, le-au adus respectul comunităților muzicale, fie ele de hip-hop, jazz, funk ori soul și au încurajat apariția unor noi grupuri de rap alternative, care au continuat să inoveze.





Robin and the Backstabbers (Ro)







Robin and the Backstabbers sunt un nume cunoscut al scenei artistice de la noi, ce și-a făcut apariția în 2010, la inițiativa lui Andrei Robin Proca. Membrii descriu muzica trupei ca „pop melodramatic”, iar 8 single-uri #1 la Radio Guerrilla și un prim album de succes se numără printre reușitele care i-au adus în atenția pasionaților de muzică.







În 2015, formația a lansat un al doilea disc de studio, „Bacovia Overdrive vol. II: Arhanghel’sk”, a doua parte a viitoarei trilogii intitulate Bacovia Overdrive. Lansarea sa a fost precedată de single-ul „Muzică în cântece”, al cărui videoclip îi regăsește pe membrii trupei alături de mai multe actrițe îndrăgite din teatrul și filmul românesc, precum: Ana Ularu, Diana Cavaliotti sau Andreea Vasile. Single-ul „Cosmonaut”, lansat ulterior alături de un videoclip nostalgic și personal, a apărut pentru a întregi povestea unui celui de-al doilea material apreciat și controversat deopotrivă.







În primăvara lui 2018, povestea trupei continuă cu lansarea unui nou cântec „/în /îm /pre //ună”, vestind viitorul album „Vladivostok”, piesă urmată și de „Oțelu Măcelaru”, cel mai nou single marca Robin and the Backstabbers.





Soundopamine (Ro)







Soundopamine este un duo electronic ce s-a făcut remarcat în ultimii ani în peisajul electronic românesc drept o pată de culoare cu groove de vară.







Soundopamine, adică Natasha & Chris, îmbină subtil acorduri și voci calde, pășind cu naturalețe prin jazz, house grooves și tehno. Într-un cuvânt, sunt o poveste muzicală care a început în 2012, când cei doi s-au cunoscut la Universitatea Națională de Muzică București.







De atunci, istoricul sunetelor Soundopamine a fost presărat cu turnee în diferite țări din Estul Europei și cu concerte pe scena unora dintre cele mai cunoscute festivaluri de la noi.







Procesul lor creativ este influențat de armonia sunetelor și de natura primordială, duo-ul reușind să aducă pe scena locală de muzică electronică un vibe autentic și un sound organic. Ca rezultat, în 2018, efervescența compozițiilor și energia live act-urilor marca Soundopamine le-a adus celor doi nominalizarea printre artiștii români cu cea mai bună ascensiune și o colaborare în Portugalia.







Karpov not Kasparov (Ro)





Cunoscuți pe scena locală, turiștii muzicieni Karpov not Kasparov și-au purtat instrumentele și muzica prin întreaga Europă, răspândind live set-uri pline de energie în numeroase locații alternative din Berlin, Milano, Viena, Florența, Hamburg, Basel, Torino, Brussels, Dusseldorf, Prague, Lille sau Budapesta.







Povestea Karpov not Kasparov este la fel de interesantă, cei doi membri ai acestui duo începând să compună muzică pornind de la regulile și strategiile șahului.







Deși pare complicat, acest fundament al inspirației muzicale are un rezultat melodios, plin de ritmuri care te inspiră să dansezi, presărat pe alocuri de touch-uri ale folclorului oriental (întrucât șahul este un joc de proveniență orientală) și completat de vibe-urile cluburilor anilor '80.







Otherside (Ro)







Otherside reprezintă un mix fin de soul și downtempo, cu tente suave electronice presărate cu un strop de experimental și cu o nouă direcție.







Despre Fall in Love Festival:







FALL IN LOVE FESTIVAL își va deschide porțile în perioada 31 august – 1 septembrie 2019, la Palatul Mogoșoaia, pentru a sărbători trecerea de la ultima zi de vară la prima zi de toamnă, într-un decor de poveste, alături de unii dintre cei mai iubiți muzicieni ai momentului.







Cei îndrăgostiți de muzică și de vibe-urile pline de energie ale verii, pot marca încheierea sezonului prin participarea la cel dintâi festival al toamnei: Fall in Love, locul în care se pot îndrăgosti de sound-urile muzicienilor străini și români, de natura în care vor dansa pe ritmurile unora dintre cele mai cunoscute hit-uri, de peisajul plin de poveste al domeniului uneia dintre cele mai importante clădiri istorice din România - Palatul Mogoșoaia.







Cei îndrăgostiți de romantismul și de bogăția culorilor toamnei, se vor putea bucura de splendoarea ei la Fall in Love Festival, locul în care vor răsuna primele melodii ale acestui anotimp, în care se vor putea delecta cu concerte, evenimente alternative, specialități culinare, experiențe amuzante și cu plimbări în parcul secular al domeniului Mogoșoaia.







La Fall in Love, festivalierii se vor putea îndrăgosti de arhitectură, de cultură, de natură, de prieteni, de străini, de viață și de muzica plină de energie.







Pe durata celor două zile ale evenimentului petrecute la minunatul domeniu Mogoșoaia, participanții se vor bucura de artiști și DJ-i care vor urca pe scenele festivalului, dar și de o serie de activități alternative, precum: instalații de artă și multimedia, jocuri, photo corner-e inedite, spații de relaxare în natură, plimbări pe marginea lacului, picnic pe pajiștile domeniului, sesiuni de dans, toate asezonate din plin cu delicii vizuale și culinare.





Abonamente Fall in Love:







Abonamentele, acces general, pentru Fall in Love Festival 2019 sunt disponibile la prețul de 179 lei + taxe/ buc., abonamentele care au fost disponibile în pre-sale 1 fiind deja sold out.









Abonamentele la prețul de 179 lei + taxe/ buc. pot fi achiziționate pe www.bilete.ro și în rețeaua națională Bilete.ro:





• Plasează o comandă pe Bilete.ro prin e-ticket (print at home): plătește cu cardul, fără taxă de curierat. Pentru fiecare bilet achiziționat utilizatorul va primi pe e-mail un link unic. Tot ce trebuie să facă este să-și printeze biletul acasă și să vină cu el la eveniment.







• Prin comandă: la www.bilete.ro ( livrare la domiciliu prin curierat ).







• Direct: biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro, în magazinele Inmedio și Relay semnalizate „Bilete.ro”, în magazinele Germanos/Telekom , în oficiile Poștei Române și în casieriile Bilete.ro din București incinta Hotel Ibis, Calea Griviței nr. 143, parter și din Cluj la casieria BT Arena (Sala Polivalentă).









• Lista completă a celor peste 1.500 de puncte de vânzare din rețeaua Bilete.ro de pe întreg cuprinsul țării poate fi accesată aici: http://www.bilete.ro/partners.asp













Despre domeniul Mogoșoaia:







Concertele și activitățile alternative din cele două zile ale Fall in Love Festival vor avea loc pe domeniul de peste 12 hectare al uneia dintre cele mai importante clădiri istorice din România - Palatul Mogoșoaia. Situat la aproximativ 15 kilometri de București, într-un parc secular aflat pe malul stâng al râului Colentina, domeniul a rămas martor la poveștile scrise de-a lungul a trei sute de ani de istorie.







Palatul Mogoșoaia este o adevărată capodoperă, fiind înregistrată pe lista națională a monumentelor istorice. A fost construită între 1698 și 1702 de către Constantin Brâncoveanu în așa-numitul stil renascentist sau stil brâncovenesc, o combinație de elemente venețiene și otomane. Palatul poartă numele văduvei boierului român Mogoș, care deținea pământul pe care a fost construită clădirea.





Despre organizator:







Dragostea pentru muzică și diversitate au fost bazele pentru ALive, un brand care se poate mândri azi cu o echipă ce însumează 18 ani de experiență în organizarea de show-uri de amploare în cadrul a peste 200 de evenimente (concerte/ festivaluri/ evenimente corporate) și reprezentații cu nume precum: Morcheeba, Kings Of Leon, Placebo, LP, Moby, Gorillaz Sound System, The Chemical Brothers, Parov Stelar, Jamie Woon, Jessie Ware, Moderat, Peter Bjorn and John, Sono, Buena Vista Social Club, printre alții.





În parteneriat cu McCann PR:







McCann PR, desemnată agenția anului în România, este membră a McCann Erickson Romania și afiliată la rețeaua internațională Weber Shandwick. Cu peste 15 ani de experiență pe piața de comunicare, McCann PR este pe locul 1 în România după cifra de afaceri, clienți și recunoaștere, conform Topului Anual al Agențiilor de PR.