webPR Începe DokStation 4, ediția disco

Invitații acestei ediții sunt: Télépopmusik (Antipop DJ set) – apreciatul muzician francez va mixa vineri, 13 septembrie, la Control Club, în cadrul French Touch Party, după proiecția documentarului French Waves. Regizorul italian Pietro Anton va susține o sesiune Q&A și un DJ set, după proiecția documentarului Italo Disco Legacy, iar artistul Elvis Romano va interpreta piesele „Regelui” Elvis Presley în limba romani, în cadrul Disco ‘N’ Roll Night, sâmbătă, 14 septembrie, la Apollo 111.Programul proiecțiilor și evenimentelor conexe este disponibil la www.dokstation.ro/program iar biletele pot fi achiziționate la: https://eventbook.ro/festival/dokstation DokStation Music Documentary Film Festival este conceput să atragă comunități largi, combinând două dintre cele mai populare arte - filmul și muzica - , prin proiecții de filme documentare muzicale, discuții și concerte, atât în clădiri cu istorie și tradiție, cât și în spații neconvenționale.Selecția de anul acesta cuprinde 21 de documentare muzicale, majoritatea în premieră în România. O parte dintre acestea sunt dedicate evoluției muzicii disco: povestea legendarului club de noapte din Manhattan, în Studio 54 (r: Matt Tyrnauer, 2018), istoria muzicii electronice franțuzești, în French Waves (r: Julian Starke, 2018), o explorare în trecutul și viitorul muzicii Italo Disco, în Italo Disco Legacy (2018) – proiecție urmată de o sesiune Q&A în prezența regizorului Pietro Anton, Nile Rodgers: Secrets of a Hit-Maker (Julie Veille & Marjory Dejardin, 2015), The Untold Story of Euro Disco (Olivier Monssens, 2017), High Energy – The Revival of Disco (Olivier Monssens, 2019).Artiștii iau cuvântul în filmele New Order: Decades, PJ Harvey: A Dog Called Money, Suede: The Insatiable Ones, Mystify: Michael Hutchence, Swans: Where Does A Body End? sau Pure Love – The Voice of Ella Fitzgerald, în timp ce documentarele I Want My MTV, Our Hobby Is Depeche Mode și The World According to Radiohead oferă o perspectivă unică din interiorul unor fenomene muzicale și sociale.De asemenea, DokStation 2019 va prezenta trei producții autohtone, cu acces gratuit: Creativ (r: Ioana Grigore, 2019) – povestea grupului muzical de jazz de avangardă fondat de pianistul Harry Tavitian, Zilele Vieții Noastre – un documentar despre rapper-ul Tudor Sișu, precum și o variantă work in progress a documentarului Kids Rock (r: Claudiu Mitcu), povestea trupei Blană Bombă – patru băieți cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani, pasionați de muzica rock. Proiecția va fi urmată de un concert Blană Bombă.Pe lângă documentare, programul DokStation 2019 include muzică live și petreceri tematice: Balkan Taksim și Karpov not Kasparov vor concerta în cadrul Multiculti Party (joi, 12 septembrie, la Control Club), Télépopmusik (Antipop DJ set) și Electric Brother vor mixa la French Touch Party (vineri, 13 septembrie, la Control Club), iar Elvis Romano va interpreta, în versiune proprie, piesele „Regelui Rock’n’Roll” (sâmbătă, 14 septembrie, la Apollo 111, după proiecția filmului The King).Cei care își amintesc cu plăcere de hiturile din epoca de glorie MTV sunt invitați la dans, la I Love MTV Party cu DJ Leo, vineri, 13 septembrie, la Apollo 111, după proiecția documentarului I Want My MTV. Și fanii Depeche Mode sunt așteptați pe ringul de dans, la Depecheoteca New Wave, sâmbătă, 14 septembrie, la Control Club, după proiecția documentarului Our Hobby Is Depeche Mode.Sâmbătă, 14 septembrie, Toulouse Lautrec, una dintre cele mai cunoscute trupe din underground-ul local, va concerta în aer liber, în parcarea Plaza România. Concertul va fi urmat de proiecția filmului The King, iar accesul va fi gratuit.A patra ediție DokStation Music Documentary Film Festival este organizată de Wearebasca și Asociația DokStation, cu susținerea Orange. Parteneri: CNC, Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sectorul 6, Cohn and Jansen JWT, Control Club, Apollo111, Expirat – Halele Carol, Plaza România, Fabrica Gastropub, Cărturești.Parteneri media: Music Channel, TANĂNANA, BlitzTV, Radio România Cultural, Scena9, Feeder, InfoMusic.ro, AaRC.ro, Festivalier, GOKID!.