​​VIDEO Întâlnirea sașilor de pretutindeni, la a 29-a ediție: „Când vin la Bistrița mă simt ca acasă”

În septembrie 2019, se împlinesc 75 de ani de la exodul celor 40.000 de saşi care locuiau în Bistrița-Năsăud, în urma invaziei trupelor sovietice.

Unul dintre sașii care a revenit în aceste zile la Bistrița, la Întâlnirea sașilor de pretutindeni, este Rainhold Erick Kohlruss, plecat forțat în urmă cu 60 de ani din România.El face parte dintre o veche familie săsească cu tradiție din Bistrița, care deținea una dintre cele mai importante carmangerii din oraș. Ori de câte ori are ocazia și ajunge în Bistrița nu ratează o vizită prin clădirile unde și-a petrecut copilăria, unde a fost fabrica părinților săi sau locuința bunicilor.„Eu m-am născut aici în anul 1929, aici la Bistrița, și am trăit aici 40 de ani și în 1969 am emigrat în Germania, fiindcă situația atunci pentru noi a fost de felul acela. Eu am frecventat liceul Luteran din Bistrița. Din 1969, de când am plecat, am venit cam de 25 de ori în România și la Bistrița vin foarte des, mai des decât în restul Transilvaniei, pentru că aici a fost casa mea. Când vin la Bistrița fac turul orașului și mă bucur de fiecare dată că se întâmplă ceva și mă simt ca acasă”, a povestit Rainhold Erick Kohlruss.Anul acesta a reușit să ajungă și la locuința unde și-a petrecut o bună parte din copilărie, în centrul istoric al orașului, unde au locuit bunicii săi, care dețineau la acea vreme un magazin. În clădire funcționează acum o ciocolaterie, iar proprietarii sunt extrem de pasionați de istoricul imobilului.„Asta a fost prăvălia strămoșilor mei, a fost magazin de mezeluri, de conserve și salamuri. Făceam un salam de iarnă, asemănător cu cel de Sibiu, de astăzi. Pe timpuri au fost două fabrici la Bistrița care au făcut acest salam, una era fabrica tatălui meu. Sus, la etaj, locuiau bunicii mei”, și-a amintit Rainhold Erick Kohlruss.El este unul dintre cei 1.500 de sași care participă în acest weekend la Bistrița la marea sărbătoare de toamnă a sașilor de pretutindeni „Sachsentreffen”, eveniment ajuns la a 29-a ediție.În cadrul acestei întâlniri au fost organizate expoziții, prezentări de carte, slujbe la Biserica Evanghelică, dar și o paradă a portului popular săsesc și un târg tradițional.„La Bistrița sunt prezenți sași cu origini din Bistrița și din împrejurimile orașului. Au venit acasă, la Bistrița, să se distreze și să comemorăm cei 75 de ani care se împlinesc de când la Bistrița a început Exodul Sașilor. Sunt și sași din alte zone, din Brașov, din Sibiu”, a explicat Hans Franchy, preşedintele Asociaţiei Saşilor Bistriţeni din Germania şi Austria.