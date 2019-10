​VIDEO INTERVIU Ce crede un francez despre România: ”Este o țară cu oameni calzi și prietenoși, dar needucați în trafic. Am fost șocat să văd că beți vinul cu apă, e păcat!”

În urmă cu aproape opt ani, a ales să vină la București pentru că ”aici a simțit că este viață”. S-a adaptat rapid într-o țară în care oamenii nu te judecă, dar prieteniile pot fi stricate ușor atunci când este vorba de bani. Într-un interviu pentru Hotnews, tânărul francez a povestit ce l-a șocat în România și ce l-a făcut să renunțe la traiul lejer din țara sa natală.: ”Când am ajuns la București, vedeam blocuri peste tot, nu prea eram obișnuit cu această imagine. Eu am crescut la munte, am copilărit la 1600 m altitudine, aproape de Marea Mediterană. Din start mi-au plăcut oamenii care sunt foarte primitori și m-au făcut să mă simt ca la mine acasă. Parcă eram student, frigiderul era aproape gol dar totul era foarte, foarte plăcut. Aici, oamenii nu te judecă. În Franța, se creează o distanță între oameni tocmai din acest lucru. În plus, în România sunt foarte mulți care sar să te ajute. În Franța, nu este chiar așa, nu pot să mă duc la un prieten și să îl rog să vină cu mine, sau să mă ajute cu mașina dacă am nevoie de un șofer... e mai ușor să ai prieteni aici decât în Franța.Tânărul francez a fost fascinat de bucătăria românească, dar este dezamăgit de faptul că românii beau vinul cu apă. ”Îmi place foarte mult mâcarea românească, preferata mea este fasolea cu ciolan. Beau și țuică. Dar ce mi s-a părut foarte ciudat este că românii beau șpriț. Așa ceva nu se face la noi. Vinul se bea așa cum este el, nu cu apă minerală. Când i-am văzut pe români că pun apă, am fost șocat”.”Când românii sunt la volan, e cu totul o altă poveste. Îmi pare că șoferii nu sunt educați deloc. Opresc unde vor (în curbă, pe trecerea de pietoni sau în alte locuri unde nu este deloc ok) Nu se comportă cum trebuie la volan și, în plus, țipă la tine. Un caz clasic: merg cu 120 -130 km/h, sunt pe autostradă, depășesc un tir, vine cineva în spatele meu cu 150km/h (ce caută pe autostradă cu viteza asta?!) și îmi dă flashuri. Nu faci asta, trebuie să ai răbdare și aștepți un pic.: ”Au fost și oameni care m-au înșelat în România și de atunci am început să mă feresc de relațiile care țin de bani. Aici e mai complicat. Pentru a-ți păstra un prieten, nu trebuie să ai datorii față de el sau el față de tine. Nu mai vreau să mă mai asociez cu nimeni în România, fiecare trebuie să aibă locul lui. Când este vorba despre bani, se pot întâmpla și lucruri neplăcute. La români, telefonul sună sâmbata și duminica și nu e nicio problemă Marc Areny: ”Mulți spun că fug de țara mea, dar nu vreau să mă reîntorc acolo. Am fost recent în Franța, am rezistat doar o lună și apoi am luat rapid avionul pentru că în România am simțit că este viață. Chiar luna trecută a venit mama în vizită la mine și i-am spus : ”aici, poți să mânânci și la ora patru după-amiaza la restaurant, chiar nu e nicio problemă!”. Ea vedea că îmi suna telefonul și sâmbăta ori duminica și i-am spus că aici, dacă vrei să muncești, poți să muncești non stop, inclusiv sâmbăta și duminica. E o diferență mare față de țara mea. În Franța, la șapte seara, toată lumea e acasă sau are alte activități. În weekend, nu suni pe nimeni: oamenii se odihnesc, se uită la film, nu mai este viață, iar acest lucru se simte..Tânărul inginer a remarcat căldura femeilor din România. ”Sunt femei frumoase peste tot, dar româncele sunt foarte prietenoase”. Marc recunoaște, însă, că îi lipsesc, uneori, zilele însorite de acasă. ”Am călătorit destul de mult și am văzut multe locuri din lume. Când aici este înnourat timp de o lună, încep să fiu trist. Eu m-am născut într-o zonă din Franța, foarte aproape de granița cu Spania, unde sunt peste 300 de zile pe an cu soare”.Marc Areny a studiat Ingineria civilă și transport rutier internațional. Este un francez de origine catalană, pasionat de mașini. Imediat ce s-a mutat în România, a început acțiunile de voluntariat, apoi și-a dezvoltat o afacere în domeniul auto și s-a căsătorit cu o româncă.