Ce spun bucureștenii din Drumul Taberei despre serele exotice de 25 de milioane de lei pe care le pot vizita 3 zile pe săptămână și doar în grupuri

Accesul în serele cu plante exotice: gratuit, dar complicat

Cât va rezista parcul până la noi investiții?

În urmă cu mai bine de o lună, primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu , anunța cu satisfacție inaugurarea celebrelor sere exotice din Parcul Drumul Taberei, cu o întârziere de patru ani față de termenul anunțat inițial. O investiție importantă, care, conform reprezentanților de la Primăria Sectorului 6, într-un răspuns pentru HotNews „vor dezvolta un punct de atracție pentru toți bucureștenii. Principalele beneficii sunt următoarele: dezvoltarea unei zone verzi accesibile tot timpul anului, crearea unui obiectiv de interes atât pentru cetățenii sectorului, cât și pentru turiști și inițierea unei platforme educaționale/experimentale pentru copii și studenți”.Celebrele sere cu plante exotice, care adăpostesc exemplare din climate și areale geografice diferite (tropicale, ecuatoriale, mediteraneene, deșert) nu sunt atât de ușor de văzut. Conform regulamentului de acces și vizitare, programul de intrare pe timp de iarnă este următorul: miercuri, joi și vineri, între orele 10 și 16. Iar sâmbătă și duminică între 9 și 15. Minus intervalul de timp între 13 și 14, când e pauză de masă. De fapt, ar mai trebui să scădem încă o oră din program și asta pentru că miercuri, joi și vineri, ultimul grup trebuie să intre în sere la ora 15, iar sâmbătă și duminică la ora 14. Deci, pe scurt, serele exotice de 25 de milioane de lei sunt deschise publicului 20 de ore pe săptămână.Și încă ceva: vizitatorii trebuie să aștepte să se formeze grupuri de minim trei persoane. Totodată, e de preferat ca grupul de vizitatori să-și anunțe intenția de vizitare în prealabil, la adresa de email sere@primarie6.ro. Singura veste bună e că accesul este gratuit.Dacă ai reușit să te încadrezi până acum în criteriile destul de dificile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a te plimba printre cele 300 de specii de plante pe care le găzduiesc cele șapte pavilioane ale serelor din parc, mai ai un hop de sărit: programul de vizitare poate fi schimbat/anulat în funcțiile de condițiile meteorologice, după cum spun reprezentanții Primăriei Sectorului 6.Așadar, nu-i chiar floare la ureche să te bucuri de investiția Primăriei. O fi accesul gratuit și toate cele, dar dacă vremea nu ține cu tine, cam degeaba.Asta, în ciuda declarațiilor fostului premier Viorica Dăncilă și a primarului Gabriel Mutu, care lăudau investiția și declarau că aceasta va deveni „obiectiv turistic”. O fi posibil să devină, dar momentan doar la stadiul de obiectiv. Căci, pentru a fi obiectiv turistic, mai e nevoie și de turiști.În urmă cu câteva zile am fost în Parcul Drumul Taberei. În fața serelor din parc, am întâlnit o doamnă, pe la 40 și ceva de ani, care admira din exterior serele cu plante exotice. Am fost curios să văd care e feedback-ul bucureștenilor, ca să știu la ce să mă aștept înainte de a vedea cu ochii mei marele obiectiv turistic din Drumul Taberei.Din păcate, însă, nici eu și nici doamna n-am apucat să vizităm serele, deoarece programul de vizite nu ne-a permis acest lucru. Ne-am nimerit într-o zi de marți„Pare o investiție frumoasă, însă n-am apucat să le vizitez. Acum voiam să fac asta, dar văd că nu se poate, e un program destul strict. Văd că astăzi (n.r.-marți) este închis, iar în zilele în care se poate vizita e necesar de un grup de minim trei persoane, iar eu am venit singură. Din exterior arată bine. Și parcul, după modernizare, arată cu totul diferit. E mult mai frumos și arată în sfârșit ca un parc modern. Știu că s-au cheltuit foarte mulți bani dar, în fond, toate costă, iar rezultatul e unul satisfăcător. Păcat că nu am apucat să vizitez și serele, dar am să revin altă dată, dacă așa sunt regulile. Ce să facem?”, mi-a spus doamna respectivă.În fine, dar să vedem ce spun și alți locuitori din Sectorul 6 despre serele exotice:„De mult timp mi-am dorit să văd serele din parc, mai ales că am tot auzit că aici pot găsi diverse specii de plante. În plus, am citit în presă sumele vehiculate pentru realizarea obiectivului și mi-am spus: „aici trebuie să se facă ceva wow!” Însă, din păcate, încă n-am reușit să le vizitez și observ că accesul se face mai dificil decât mă așteptam. Sper totuși să apuc să le și vizitez. În rest, parcul arată bine, la standarde occidentale, nimic de reproșat. Poate doar faptul că oamenii nu prea se înghesuie să respecte regulile. Am văzut mai mulți oameni care fie își aruncă deșeurile pe lângă coșurile de gunoi, fie calcă spațiul verde, dar cred că asta ține și de educație. Probabil de asta și programul ăsta de vizitare a serelor atât de restrictiv, pentru a nu fi vandalizate.”„Parcul arată bine, a fost amenajat frumos, sper doar să nu fie vandalizat, iar lumea să respecte bunurile și regulile, că până la urmă sunt banii tuturor investiți aici. Chiar arată bine. Serele, însă, n-am apucat să le vizitez, pentru că programul e destul de strict. Ori, de multe ori programul de vizite nu prea corespunde cu programul meu. N-am înțeles de ce s-au investit atât de mulți bani pentru un obiectiv pe care nu-l pot vizita sau pe care l-aș putea vizita foarte greu, dar așa merg lucrurile în România, n-ai ce să faci.”„Eu stau chiar în zonă și mai alerg seara prin parc, acum că e totul modern și că arată bine, chiar îmi face plăcere. Se vede că s-au investit bani mulți și s-a făcut treabă bună, sunt bănci, spații verzi, alei, gazonul e îngrijit. Parcul e curat, față de alte parcuri, dar asta și datorită celor de la Spații Verzi pe care îi văd aproape zilnic pe aici. La sere n-am reușit să ajung și nici nu cred că voi reuși prea curând, pentru că regulile de acces și programul de vizitare se suprapune cu programul meu.Nu prea mi se pare normal să se pună niște reguli atât de stricte. Parcă s-a conceput programul doar pentru persoanele cu timp liber. Eu, de exemplu, ajung seara acasă, sunt plecat la facultate, la job, în timpul zilei n-am timp de vizitat serele. Poate că cei de la Primărie vor realiza treaba asta și vor schimba programul, că nu văd rostul de a cheltui bani pe un obiectiv de care nu se bucură nimeni.”Asta e greu de spus. Deși s-au băgat o grămadă de bani pentru reamenajarea parcului și pentru realizarea serelor, bucureștenii nu par a fi impresionați. Serele sunt greu de vizitat iar regulile.. greu de respectat. Nici spațiul verde rămas nu prea îi încântă pe bucureșteni, deși Bucureștiul nu e tocmai un oraș care să exceleze la capitolul „spațiu verde” Nu știu nici serele ce durată lungă de viață vor avea. Mai ales că, având în vedere milioanele de lei care sunt băgate în mentenanța lor, probabil că Primăria va ajunge în câțiva ani la concluzia că serele astea sunt doar o gaură neagră în care se pompează o sumedenie de bani publici. Bani de care bucureștenii nici măcar nu se bucură. Dar asta rămâne de văzut. Deocamdată, „obiectivul turistic” nu pare să-și merite banii.Acest articol face parte dintr-o serie în care vom prezenta lucruri interesante, cu bune și rele, despre parcurile din România: parcuri frumoase, parcuri lăsate în paragină de autorități sau, dimpotrivă, renovate mai bine sau mai prost, povești amuzante despre parcuri, relația dintre oameni și parcurile copilăriei lor, poveștile de dragoste care s-au născut aici și multe altele.