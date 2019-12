​O fermă a animalelor salvate, deschisă la Brașov, în cadrul Sanctuarului de Urși Libearty

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, ferma va fi deschisă pentru vizitare în zilele de marți și sâmbătă.





Deschiderea oficială pentru public a Fermei Educaționale a Animalelor Salvate, care a primit numele de Hope Farm, a avut loc marți în prezența primului grup de copii care a vizitat acest loc, relatează Mediafax.La fermă sunt cazați trei cai, cinci măgăruși, zece capre, două oi, un porc, trei iepuri, patru găini și un cocoș, dar și o pereche de curcani.„Aici sunt cai, măgari, capre, oi, curcani, găini și iepurași, avem și o purcelușă pe care am numit-o Iubi, și care aici au șansa să trăiască până la sfârșitul vieții în pace și în liniște. Arătăm copiilor ce înseamnă un animal care trăiește într-o mică fermă. Toate aceste animale au fost salvate. Caii trebuiau să ajungă la abator, măgarii i-am găsit rătăciți pe câmp, celelalte animale la fel. Mieii au scăpat Paștele acesta, purcica era să ajungă pe masa de Crăciun. Toate sunt animale salvate”, au declarat reprezentanții Hope Farm.Aceștia au mai transmis că locul are și un scop educational. Copiii pot vedea cum cresc animalele într-o mică fermă care a devenit casa lor și unde sunt îngrijite, hrănite și iubite.Hope Farm se întinde pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați, în cadrul Sanctuarului de Urși Libearty.Ferma este complet separată de țarcurile urșilor și este înconjurată de un gard opac. Fiecare specie are o zonă de plimbare și adăpost.