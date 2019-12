Galerie FOTO. Bun gust sau kitsch? Cum credeți că au fost decorate de Sărbători în 2019 parcurile din București?

​Articol susținut de One United Properties

Majoritatea parcurilor din București s-au umplut și anul acesta de luminițe și decorațiuni colorate care ar fi trebuit, poate, să-i facă pe oameni să uite de problemele mari ale orașului din restul anului. Sigur că e mai ușor să pui luminițe în copaci decât să repari țevi de încălzire sau să asfaltezi drumuri, dar să zicem că de Crăciun și Anul Nou toată lumea vrea să fie mai bună.Mai buni am vrut să fim și noi și am luat la pas parcurile din Capitală să vedem ce au făcut primăriile de sector cu 1,5 milioane de lei pe care i-au cheltuit, potrivit informațiior Hotnews.ro , pentru decorațiunile de sărbători din anul acesta. Nu am reușit să ajungem la o concluzie dacă decorațiunile sunt de bun gust sau kitsch-uri, așa că așteptăm părerea cititorilor.Parcul CișmigiuParcul CișmigiuParcul FlorilorParcul Alexandru Ioan CuzaParcul Alexandru Ioan CuzaParcul Lumea CopiilorParcul Drumul TabereiParcul Drumul TabereiParcul Drumul TabereiParcul NaționalParcul OborParcul Orășelul CopiilorParcul SebastianParcul SebastianParcul UniriiParcul Carol