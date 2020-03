Tablou al lui Vincent van Gogh, furat dintr-un muzeu care era închis din cauza coronavirusului

Un tablou al pictorului post-impresionist Vincent van Gogh a fost furat în noaptea de duminică din Muzeul Singer din oraşul Laren (Olanda), a anunţat luni agenţia de presă olandeză ANP, citată de Reuters.

"Suntem furioşi, şocaţi şi întristaţi", a declarat Evert van Os, directorul general al Muzeului Singer, într-o conferinţă de presă difuzată pe platforma YouTube.

Last night this Van Gogh painting was stolen from the Singer Museum in Laren, the Netherlands. The hunt is on... pic.twitter.com/2K9ltNHRPt