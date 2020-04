Ediţia din 2020 a festivalului de metal-rock Hellfest, anulată din cauza Covid-19: Ce nume mari ar fi trebuit să cânte în această vară

Cea de-a 15-a ediţie a Hellfest, anunţat între 19 şi 21 iunie la Clisson, în apropiere de Nantes, a fost anulată din cauza epidemiei de coronavirus, a anunţat miercuri fondatorul său Ben Barbaud.





Într-un interviu pentru Le Parisien, el a explicat de ce a fost "constrâns să anuleze Hellfest": "Tocmai am aflat de la autorităţile statului că un ordin interzice manifestarea noastră", a adăugat el, precizând că ordinul "permite anularea contractelor cu artiştii şi frunizorii pentru caz de forţă majoră".



Amenajarea spaţiului dedicat festivalului ar fi trebuit să înceapă la 15 aprilie.



Această anulare nu pune în pericol festivalul, potrivit lui Ben Barbaud, care le dă întâlnire fanilor la ediţia de anul viitor, între 18 şi 20 iunie.



"Sperăm că spectatorii vor păstra biletele pentru anul viitor", a declarat el.



Hellfest primeşte în jur de 180.000 de spectatori timp de trei zile.



Printre artiştii care urmau să cânte anul acesta la Clisson erau anunţaţi Agnostic Front, Deftones, Deep Purple, Doro, Bodycount, Dog Eat Dog, Judas Priest, Seth, Sepultura, The Offspring. System of a Down, informează News.ro.





Aici poți vedea lista completă a celor care ar fi trebuit să cânte în 2020.





