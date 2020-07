FOTO Pădureanca, la 52 de ani - Manuela Hărăbor și frumusețea ca mod de viață

​Și-a făcut debutul în cinematografie la doar patru ani, atunci când a jucat în Veronica. A cunoscut cu adevărat consacrarea după ce a interpretat rolul "Simina" din filmul Pădureanca, producție din 1987. Între timp, Manuela Hărăbor a ajuns la 52 de ani, dar nu și-a pierdut strălucirea.







Câteva date despre Manuela Hărăbor:





Născută pe 2 aprilie 1968, la București. A jucat în primul film la 4 ani, în Veronica. A cunoscut consacrarea după ce a jucat în Pădureanca, film din 1987. A studiat actoria între 1987-1991 la Academia de Teatru și Film București la clasa profesorilor Mircea Albulescu și Adrian Pintea. Până în 1995 și-a făcut apariția în filme, teatru, televiziune și chiar publicitate.







A fost stabilită o perioadă de câțiva ani la New York (alături de al doilea soț), dar până la urmă a revenit în țară. A fost căsătorită de trei ori și are un băiat, Andrei.





Cum arată Manuela Hărăbor la 52 de ani:

Manuela Hărăbor, cadre din Pădureanca:











Filmografie:







Veronica (1972)

Veronica se întoarce (1973)

Ma-ma (1976)

Gustul și culoarea fericirii (1978)

Trenul de aur (1986)

Pădureanca (1987) - Simina

Secretul lui Nemesis (1987)

Martori dispăruți (1988) - Roxana

Secretul armei secrete (1988) - Frumoasa

Lacrima cerului (1989) - Roxana

Legenda carpatină (1989)

Mircea (1989)

Rochia albă de dantelă (1989)

Coroana de foc (1990)

Crucea de piatră (1993) - Ilonka Sabo

Doi haiduci și o crâșmăriță (1993) - Stana

Invisible: The Chronicles of Benjamin Knight (1994) - Kidnapped Girl

Ochii care nu se văd (1994) - Ica

Meurtres par procuration (1995) - Daniela

Camera ascunsă (2004) - Andreea

Magnatul (2004)

Cu un pas înainte (Serial, 2007) - Aurora Tomozei

Fetele marinarului (Serial, 2009) - Virginia Trifan

Three Knee Deep (2019) - un episod

(2016) - Larisa Guran

Hotel of the Damned (2016) - Maria

The Day You Came (2016) - Sophia Marinescu.