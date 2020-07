webPR: Muzeul Art Safari București anunță cum descoperi în siguranță expozițiile ediției din 11-20 septembrie 2020

Printre noutățile anunțate în cadrul ediției din acest an se numără și o expoziție dedicată lui Sabin Bălașa, pictor contemporan celebru în anii '80-'90, cea mai mare expoziție din ultimii 50 de ani dedicată maestrului Gheorghe Petrașcu și o expoziție în premieră națională semnată de Guerrilla Girls, grup a cărui artă a făcut înconjurul lumii.Art Safari va organiza și o expoziție care va avea în centru lucrări de artă create de copii în perioada în care au stat acasă.Începând cu data de 24 iulie, biletele și abonamentele la eveniment vor putea fi achiziționate online cu o reducere de 30%.„În ultimele luni, arta a găsit căi neașteptate pentru a ne face viața mai frumoasă și a ne da speranță. Oamenii au putut vizita virtual cele mai frumoase muzee ale lumii și s-au bucurat de piese de teatru și spectacole în fața ecranelor. Iar vestea redeschiderii muzeelor în luna mai a stârnit multă emoție în rândul iubitorilor de frumos.Sunt bucuroasă să vă anunț că Art Safari București, cel mai mare muzeu temporar din România, își va deschide porțile pentru iubitorii de artă și anul acesta, oferind o experiență de vizitare în deplină siguranță. Vom purta măști, vom vizita Pavilionul pe un circuit stabilit de dinainte, ne vom proteja unii pe alții și ne vom bucura astfel împreună de expozițiile special create.O altă noutate pe care o aduce ediția 2020 este expoziția creată exclusiv din lucrările copiilor. Cei mici au desenat în această perioadă speranță, o lume în care primăvara vine mai repede, iar culorile fac totul mai frumos. Suntem curioși să vedem cum au simțit cei mici perioada #stamacasa, așa că le vom răsplăti creativitatea, expunându-le lucrările la Art Safari, eveniment realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, aflat sub patronajul Primăriei Municipiului București, prin Expo Arte, și UNESCO”, spuneAccesul fiecărui vizitator în muzeul temporar Art Safari se va face controlat, iar traseul de vizitare va fi unul tip circuit unidirecțional, prin stabilirea unor fluxuri de vizitare, în zone expoziționale diferite.Vizitatorilor le va fi verificată temperatura la intrarea în spațiul expozițional, aceasta fiind o condiție obligatorie de acces. De asemenea, accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării corespunzătoare a măștii pe toată durata vizitei. Vizitatorii vor fi rugați să își dezinfecteze mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool, care va fi pus la dispoziție la intrarea în Art Safari și în multiple alte puncte, la fiecare nivel expozițional.Art Safari București a adăugat programului expozițional și Pavilionul Copiilor „Art is Your Superpower”, care va cuprinde exclusiv lucrări de artă create de copii în perioada în care au stat acasă. Lista pentru această expoziție este încă deschisă: micii artiști cu vârste între 3 și 12 ani sunt invitați să trimită lucrările de artă până pe 10 august 2020, prin poștă, la adresa ART SAFE, strada Băiculești 29A, București, sector 1.Operele de artă trebuie să fie realizate în dimensiunea A3 (sau mai mică), iar numele și vârsta trebuie să fie notate în partea dreaptă jos, cu creionul. Fiecare participant trebuie să trimită o singură lucrare pentru expoziție. Regulamentul este disponibil aici: https://bit.ly/3fO9oSZ În plus, în cadrul programului educational Art Safari Kids, copiii cu vârste între 3 și 12 ani vor avea șansa să-și dezvolte creativitatea în cadrul a numeroase ateliere de creație (ateliere pentru toată familia, ateliere de pictură dedicate pictorilor români, bandă desenată cu supereroi, ilustrație în acuarelă, modelaj în lut, pictură pe sticlă, colaj, ceramic). Pe lângă ateliere, copiii vor beneficia și de tururi ghidate gratuite pe un traseu redesenat pentru ei. Toate activitățile sunt adaptate în funcție de vârsta copiilor și se vor desfășura cu respectarea măsurilor de siguranță.Începând cu data de 24 iulie, biletele și abonamentele cu o reducere de 30% (40 lei pentru un bilet de o zi și 80 lei pentru un abonament) vor fi puse în vânzare pe https://tickets.artsafari.ro Pavilionul de Artă București - Art Safari se desfășoară sub patronajul Primăriei Municipiului București și CNR UNESCO, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, și este un eveniment cultural unic în România ca structură, concept și amploare. Pavilionul Muzeal, cu lucrările de Tezaur ale maeștrilor artei românești, Pavilionul Central, cu lucrări ale mișcării artistice contemporane, Pavilionul Internațional și programul educațional - Art Safari Kids formează conceptul unic al Pavilionului de Artă București. Art Safari a înregistrat 165.000 de vizitatori în primele șase ediții. Mai multe detalii: www.artsafari.ro